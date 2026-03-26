Marshall Acton III : l’enceinte mythique voit son prix chuter de 100 € durant cette vente flash, vite !

S’il y a bien une marque qui fait rêver dans le monde de l’audio, c’est bien Marshall. Le fabricant britannique propose des modèles d’enceintes bluetooth avec un design iconique et un excellent son comme la Marshall Acton III. Et bonne nouvelle, ce modèle est actuellement en promotion chez Boulanger.

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Il existe beaucoup d’enceintes bluetooth. Tant et si bien qu’il est difficile de choisir un modèle plutôt qu’un autre. Heureusement, il existe une marque qui a su se démarquer immédiatement de la concurrence en proposant un look rétro unique : Marshall.

En ce moment sur le site de e-commerce français Boulanger, vous pouvez vous offrir la Marshall Acton III à prix réduit. Normalement, ce modèle est en vente pour 299,99 €. Mais à l’occasion d’une vente flash, il est affiché actuellement pour 220 €. Et si vous ajoutez le code promo VF20, vous obtenez une baisse de prix supplémentaire de 20 euros, ce qui fait passer son prix à seulement 200 €, soit une baisse de prix de 99,99 € !

Mais attention, la vente flash se termine ce dimanche 29 mars. Ne tardez donc pas pour en profiter ! C’est une très bonne offre pour cette enceinte qui fait rêver les audiophiles.

Marshall Acton III : look et son emblématiques à prix mini

L’enceinte Marshall Acton III est bien plus qu’une simple enceinte bluetooth, c’est un élément décoratif fort avec son look proche d’un ampli de guitare électrique. Pour les fans de rock et de métal (et pas que !), c’est le modèle idéal.

D’autant plus qu’elle n’est pas qu’une belle enveloppe. Elle délivre aussi un son de grande qualité avec la patte emblématique de la marque anglaise. En effet, elle délivre un son stéréo avec une puissance totale de 60 W grâce à ses deux tweeters et son woofer. Elle pourra donc sans aucun souci sonoriser une très grande pièce.

Avec ses deux transducteurs, elle offre un rendu sonore parfaitement équilibré avec des aigus nets et des basses bien présentes. En plus, elle a été conçue pour que le son soit toujours aussi bon que ce soit à faible volume ou bien au maximum. Vous pouvez même indiquer à votre enceinte si elle est placée devant un mur pour qu’elle s’adapte à cette surface réfléchissante.