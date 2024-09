La nouvelle manette sans fil Xbox édition Ghost Cipher est en promotion chez Amazon. Le célèbre géant de l'e-commerce propose en effet l'accessoire de la console de Microsoft à moins de 60 euros grâce à la saisie d'un coupon de réduction.

Des nouvelles manettes sans fil pour consoles Xbox Series ont été officialisées par Microsoft le mardi 24 septembre 2024. Parmi ces nouvelles manettes, on peut trouver l'édition Ghost Cipher qui peut déjà être précommandée à prix réduit chez Amazon.

Durant la période des French Days, la manette Xbox Ghost Cipher est à 59,99 euros au lieu de 69,99 euros. La réduction de 10 euros se fait par l'intermédiaire du coupon FD10 qui doit être saisi lors de l'étape de la commande. Pour information, la livraison de la manette se fera gratuitement aux alentours du 11 octobre prochain, soit trois jours après la commercialisation officielle du produit en France.

Équipée d'une coque transparente, l'édition Ghost Cipher de la manette se distingue par des accents gris et bronze. L'accessoire dispose de poignées arrière caoutchoutées, d'une croix directionnelle et de gâchettes métalliques bronze. Il est possible de la connecter facilement à la Xbox Series, à un PC, aux appareils mobile iOS et Android, et via la technologie Xbox Wireless et Bluetooth. La manette peut être utilisée pendant 40 heures, selon l’utilisation et d’autres facteurs, et reliée à un casque grâce à la prise jack audio 3,5 mm.