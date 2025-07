Darty casse le prix de la GoPro HERO13 Black Ultra Wide Edition et offre deux cadeaux

La GoPro HERO13 Black Ultra Wide Edition fait l'objet d'une superbe affaire chez Darty ! Actuellement, le site e-commerce propose près de 20 % de remise immédiate sur la caméra sportive et offre deux cadeaux. Tous les détails de ce bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En cette période estivale, certains d'entre vous ont peut-être besoin d'une caméra sportive. Jusqu'à ce soir, sachez que la GoPro HERO13 Black Ultra Wide Edition fait l'objet d'une belle affaire à saisir chez Darty. En effet, le site e-commerce français vous permet d'avoir la caméra du constructeur américain avec une batterie Enduro offerte au prix de 410 euros au lieu de 544,98 euros.

Pour bénéficier de la réduction de presque 135 euros, il suffit d'ajouter la GoPro HERO13 (via le bouton ci-avant) et l'accessoire au panier (en cliquant ici). En plus de la remise, Darty offre une carte cadeau d'un montant de 44,49 euros grâce au code FLASH10. Le code en question doit être saisi avant la validation définitive de la commande.

Lire aussi – Meilleure caméra GoPro en 2025 : quel modèle choisir ?

Sortie au cours de cette année 2025, La GoPro HERO13 Black Ultra Wide Edition inclut notamment un objectif ultra-grand-angle qui offre un champ de vision de 177 degrés. Elle propose également une résolution vidéo 4K60 et des options de capture polyvalentes, comme le format d'image 1:1, permettant un recadrage facile pour les réseaux sociaux.

Au niveau des autres points forts, on peut aussi trouver une stabilisation HyperSmooth 6.0, une étanchéité jusqu'à 10 mètres, le verrouillage de l'horizon ou bien encore la capture en ralenti jusqu'à x8. Pour terminer, la HERO13 Black Ultra Wide Edition de GoPro affiche des dimensions de 5.66 x 5.08 x 3.36 cm et un poids de 157 grammes.