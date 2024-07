La manette sans fil Xbox Series Gold Shadow revient à moins de 47 €

Belle affaire à saisir sur la manette sans fil Xbox Series Gold Shadow ! Pendant quelques jours seulement, l'accessoire de la console Xbox Series de Microsoft revient à moins de 47 euros sur le site Carrefour.

Carrefour profite de la période des soldes d'été 2024 pour proposer à ses clients une remise fidélité de 15 % sur une sélection de produits venant des rayons Maison & Loisirs. Au sein de cette sélection, on peut trouver notamment la manette sans fil Xbox Series Gold Shadow.

Jusqu'au dimanche 14 juillet prochain inclus, la manette dédiée essentiellement aux Xbox Series X et Xbox Series S est au prix de revient de 46,74 euros au lieu de 54,99 euros. Pour bénéficier du tarif préférentiel, il est conseillé de choisir la livraison du produit à domicile ou en point relais.

Commercialisée au cours de l'automne 2023, la manette sans fil Xbox Series Gold Shadow possède une finition métallique brillante alliant les couleurs or et noir, des poignées caoutchoutées avec des motifs en forme de diamants, ainsi qu'une surface texturée sur les gâchettes et l’arrière de la manette. Compatible sur Android, PC, Xbox Series et iOS, l'accessoire embarque la technologie sans fil Bluetooth et une autonomie avoisinant les 40 heures grâce à une pile de type AA. Enfin, sachez qu'il est possible de brancher tout casque compatible dans la prise jack de 3,5 mm pour casque stéréo.