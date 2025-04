Android : le réseau Find My Device se muscle (enfin) grâce à cette technologie

Perdre ses clés ou son portefeuille pourrait bientôt devenir un mauvais souvenir. Google prépare une mise à jour majeure pour son réseau Find My Device sur Android, avec un argument choc : une localisation ultra-précise et quatre fois plus rapide. Et si la chasse aux objets égarés devenait enfin un jeu d’enfant ?



Google continue d’étoffer son réseau Find My Device, et la prochaine étape semble imminente. Lors d’un échange avec The Verge, Angela Hsiao, responsable produit chez Android, a confirmé l’arrivée « très prochaine » de la technologie ultra wide-band (UWB). Combinée à des gains de vitesse, cette mise à jour pourrait enfin rivaliser avec l’écosystème d’Apple.

La UWB, déjà utilisée par les AirTag d’Apple, permet une localisation au centimètre près. Imaginez : votre téléphone Android vous guide directement derrière le canapé, et non plus juste « quelque part dans la maison ». Pour en profiter, il faudra un smartphone compatible, comme le Pixel 9 Pro ou le Galaxy S25 Ultra, et un tracker doté de cette technologie, le Moto Tag est pour l’instant le seul disponible.

UWB et rapidité : les deux piliers de la mise à jour

Les indices laissant présager ce déploiement avaient été repérés dans le code de l’application fin avril. Reste à savoir si l’annonce officielle interviendra lors de la Google I/O, qui débute le 20 mai.

Côté performances, Google affirme que son réseau localise les objets quatre fois plus vite qu’en 2024, grâce à des optimisations techniques : durée et fréquence des scans Bluetooth ajustées, meilleure communication entre appareils… Les tests de The Verge montrent cependant que ces progrès sont surtout visibles en zones urbaines, où les appareils connectés sont nombreux. En milieu isolé, les résultats restent variables, selon le tracker utilisé et le contexte.

Autre évolution : de plus en plus d’utilisateurs activent manuellement le mode « toutes zones » dans les paramètres de confidentialité, abandonnant l’option par défaut (« zones à forte fréquentation »). Google incite d’ailleurs à ce changement via des notifications in-app depuis 2024.

Mais malgré ces avancées, le réseau Find My Device ne surpasse pas encore celui d’Apple. The Verge rappelle que le choix de Google de privilégier la confidentialité explique en partie cet écart. Preuve que la course aux trackers connectés est loin d’être terminée…