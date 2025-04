GTA 6 va bientôt refaire parler de lui, et c’est ce mode qui sera à l’honneur

Ça fait plus d’un an que la bande-annonce de GTA 6 a mis le feu aux réseaux, et depuis… le grand silence. Les joueurs commencent à checker leurs mails plus souvent que leur partie de GTA Online. La bonne nouvelle ? Un insider promet des révélations imminentes.

Alors que Rockstar Games cultive le mystère autour de GTA 6, les rumeurs reprennent du service. Tom Henderson, source habituellement fiable, a secoué la communauté en annonçant un article dédié aux fonctionnalités online du jeu. Son timing ? Juste avant l’appel financier de Take-Two, prévu le 15 mai. Un signal qui donne espoir d’enfin découvrir des détails concrets.

Henderson reste vague, mais ses déclarations ont déclenché une avalanche de théories. Sur les réseaux, certains imaginent déjà une deuxième bande-annonce ou une date de sortie officialisée. Le journaliste a toutefois tempéré l’enthousiasme en précisant n’avoir « aucune info confirmée ». Simple spéculation donc, mais qui tombe à pic pour calmer les joueurs impatients.

Multiplayer, prix et suspense : ce qu’on sait

La question du modèle économique agite aussi les esprits. Plusieurs options circulent : une version axée uniquement sur le multijoueur à tarif réduit, une édition solo classique, ou un pack combiné frôlant les 100 dollars. Une stratégie inspirée de GTA Online, dont le succès a prolongé la vie de GTA 5 pendant des années. Ce focus sur le mode online pourrait expliquer le développement marathon de GTA 6.

Côté calendrier, Rockstar maintient l’objectif d’une sortie à l’automne 2025. Mais sans nouvelles officielles, les doutes persistent. Les éditeurs concurrents, eux, surveillent chaque mouvement pour éviter de sortir leur jeu en même temps. On pense surtout à Ghost of Yotei, l’exclusivité PlayStation, qui pourrait bien voir ses ventes drastiquement impactées par une sortie simultanée avec GTA 6 à la fin de l’année.

En attendant, les fans patientent comme ils peuvent. Sur Reddit, on s’extasie sur des détails improbables, comme les reflets dans les yeux d’un écureuil sur Red Dead Redemption 2, une autre pépite du même studio, ou la physique des cheveux. Preuve que l’attente stimule l’imagination sur ce que pourrait être ce GTA 6.

Une chose est sûre : le 15 mai, lors de l’appel de Take-Two, tous les regards seront braqués sur les moindres déclarations. Reste à savoir si Rockstar choisira de briser le silence, ou de laisser les spéculations nourrir l’attente des fans encore quelques mois.