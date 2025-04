Meta confirme qu’il va utiliser vos posts sur Facebook et Instagram pour entraîner son IA, voici comment l’en empêcher

C’est acté, Meta va utiliser vos données personnelles pour entraîner son intelligence artificielle. Facebook et Instagram sont concernés, sans que vous ayez donné votre accord préalable. Heureusement, une méthode simple existe pour refuser cette exploitation.

L'an dernier, sans grande surprise, Meta faisait déjà polémique en annonçant son projet d'utiliser les données personnelles de ses utilisateurs pour entraîner ses IA. À travers une étude menée par Acxiom, il avait été révélé que des milliers d'entreprises partageaient des informations sensibles avec Facebook, souvent à l'insu des utilisateurs. Des domaines critiques comme la santé étaient aussi touchés. Mark Zuckerberg avait alors confirmé son ambition d’utiliser ces données, malgré l'absence d'une véritable option de refus. Aujourd'hui, cette stratégie s'étend officiellement à l'Europe.

Après plusieurs mois de flou juridique, Meta annonce qu'il commence à entraîner ses intelligences artificielles avec les contenus publics des utilisateurs européens. Cette décision accompagne le récent déploiement de Meta AI sur le continent, identifiable par une icône de cercle bleu sur WhatsApp, Messenger et Instagram. Vous pouvez interagir avec l’IA directement dans vos discussions en mentionnant @MetaAI, signe que cette nouvelle technologie est désormais pleinement intégrée chez nous.

Vous pouvez empêcher Meta d’utiliser vos publications Facebook et Instagram publiques pour entraîner ses IA

Meta précise que seules les publications rendues publiques seront utilisées pour nourrir ses modèles : posts, commentaires, photos, vidéos, reels ou stories. Les contenus privés échangés entre amis ainsi que les données des utilisateurs de moins de 18 ans sont exclus du processus. En complément, toutes les interactions réalisées avec Meta AI dans les différentes applications viendront également alimenter les bases d'entraînement. Cette collecte de données publiques se veut conforme aux nouvelles directives européennes sur la protection de la vie privée.

Meta a besoin des contenus publics européens pour rendre ses intelligences artificielles plus naturelles et mieux adaptées aux langues et aux habitudes locales. Si vous souhaitez empêcher l’utilisation de vos données, un formulaire est disponible dans le Centre de confidentialité de Facebook et Instagram. Les utilisateurs recevront aussi des notifications et des emails pour les aider à s’opposer facilement à la collecte. L’entreprise affirme qu’elle respectera toutes les demandes d’opposition soumises.