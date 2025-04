Apple vient d’éclater son équipe IA pour mieux préparer l’iPhone du futur, voici tout ce qui va changer

Apple change de cap pour ne pas rester à la traîne sur l’intelligence artificielle. Siri, les futurs iPhone et même iOS vont évoluer plus vite. Voici comment la marque espère rattraper son retard face à Google et Microsoft.

Avec l'arrivée d'Apple Intelligence sur iOS 18 et l'iPhone 16 Pro, Apple espérait rattraper son retard face à Google, OpenAI ou Amazon. Mais plusieurs mois après son lancement, la plupart des nouveautés promises, comme l'amélioration de Siri ou la gestion d'actions complexes entre applications, se font toujours attendre. L'intégration de ChatGPT dans certains services de la maruqe n'a pas suffi à rassurer. Pendant ce temps, les concurrents innovent à grande vitesse, renforçant l'impression que la marque à la pomme reste en retrait dans la course à l'intelligence artificielle.

Pour réagir, Apple décide aujourd'hui de modifier en profondeur son organisation interne. Depuis 2018, la firme avait regroupé tous ses projets IA sous la direction de John Giannandrea, ancien responsable IA chez Google. Cette approche, censée accélérer les développements, n'a pas permis à la marque à la pomme de suivre le rythme imposé par ses rivaux. Désormais, chaque projet concernant l’intelligence artificielle retourne dans son équipe d'origine : Siri, la recherche, les robots, et même les fonctionnalités IA intégrées directement aux appareils.

Siri et l’IA d’Apple changent de mains pour tenter de sauver l’iPhone du futur

Siri est maintenant directement piloté par Craig Federighi, le patron du logiciel chez Apple, responsable du développement d’iOS 18 et des futures versions. L'intégration de l'IA dans le matériel, notamment sur les futurs iPhone comme l’iPhone 17, passe sous la direction de John Ternus, responsable des appareils mobiles. Cette nouvelle organisation vise à rendre Apple plus agile, en supprimant les lourdeurs liées à l'ancien modèle centralisé. L'objectif est clair : rattraper le retard accumulé sur Google, Microsoft et même Amazon, qui avancent vite dans l'intégration de l'intelligence artificielle.

John Giannandrea conserve la supervision des technologies de base, comme les modèles d'apprentissage automatique et les travaux de recherche fondamentale. Selon Bloomberg, Apple pourrait même décider de ne pas lui chercher de successeur s’il venait à quitter l’entreprise. Avec ce changement, l'entreprise espère proposer rapidement de nouvelles fonctionnalités IA sur les iPhone 16 Pro, iPhone 17 et dans les futures mises à jour iOS 18.1 et iOS 19. L’entreprise veut prouver qu’elle peut encore peser face aux géants de l'intelligence artificielle, malgré son démarrage tardif.