Manette sans fil Nintendo Switch : le modèle officiel Turtle Beach Rematch Donkey Kong est soldé à moins de 27 €, vite !

Vous avez un petit budget mais vous voulez vous équiper d’une manette sans fil de qualité pour votre Switch 1 ou 2 ? Bonne nouvelle ! La Fnac propose la manette sans fil Turtle Beach Rematch Donkey Kong à prix cassé pendant les soldes. Attention, il risque de ne pas y en avoir pour tout le monde.

Manette sans fil Turtle Beach® Rematch™ Donkey Kong™ pour Nintendo Switch

Vous avez une console Nintendo Switch 1 ou 2 mais vous n’avez pas de vraie manette ? Quel dommage de devoir jouer avec les Joy-Cons ! Il existe pourtant des modèles très abordables pendant les soldes qui vont vous permettre de transformer votre expérience de jeu sans vous ruiner.

C’est le cas de la manette sans fil Turtle Beach Rematch Donkey Kong. Ce modèle sous licence officielle Nintendo est normalement en vente pour presque 60 euros. Mais pendant les soldes, la Fnac la propose en réduction à seulement 26,99 euros, soit une baisse de prix de plus de 30 euros. À ce prix là, vous pourrez même vous payer le luxe d’en acheter deux pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions avec vos amis !

Manette sans fil Turtle Beach Rematch Donkey Kong : cette manette sans fil Switch 2 est à moins de 27 euros

La manette sans fil Rematch Donkey Kong est compatible avec les consoles Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED et même Switch 2. Pour la Switch 2, il lui manque seulement le bouton C qui est loin d’être indispensable puisqu’il sert simplement de raccourci pour ouvrir le chat.

Ce modèle sous licence officielle Nintendo offre un design inspiré de l’univers du jeu vidéo Donkey Kong. On y retrouve les silhouettes des persos principaux qui courent dans la jungle. Mais ce n’est pas tout puisque la manette propose en réalité deux visuels différents qui s’affichent en fonction de l’inclinaison de la manette pour créer un effet animé qui plaira autant aux enfants qu’aux fans de la licence.

Design mis à part, la manette sans fil intègre toutes les fonctionnalités pour vous permettre de jouer dans les meilleures conditions. Les commandes par détection de mouvement intégrées vous permettent de conduire, de bouger et de viser avec des gestes naturels. C’est une fonctionnalité que vous pourrez aussi bien utiliser sur les différents épisodes de Mario Kart aussi bien que sur Donkey Kong Bananza par exemple.

Vous disposez également de deux boutons d'action rapide assignables à l'arrière très pratiques pour faire des actions précises et récurrentes. La manette offre une portée sans fil de 9 mètres. Elle intègre une batterie rechargeable qui offre jusqu'à 40 heures de jeu.


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