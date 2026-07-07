Galaxy Z Fold 8 : Samsung confirme cette caractéristique technique importante

C'est officiel, le Galaxy Z Fold 8 sera bien équipé de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Samsung l'a confirmé au détour d'un teaser vidéo diffusé sur les réseaux sociaux.

La communication de Samsung autour de son nouveau modèle de smartphone pliable s'accélère. Il y a quelques jours, la marque diffusait de petits teasers humoristiques annonçant le nouveau design du Galaxy Z Fold 8, dont le format va évoluer vers le 4:3, soit bien moins long et un peu plus large que ce dont on avait l'habitude jusqu'à présent (le Galaxy Z Fold 8 Ultra reprenant le design classique du Z Fold 7).

Cette fois, le constructeur partage sur les réseaux sociaux une courte vidéo pour faire savoir que le Galaxy Z Fold 8 sera propulsé par une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, et non par l'Exynos 2600 maison, ce qui peut être considéré comme une bonne nouvelle. On attend des informations plus précises, mais on comprend a priori que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 sera intégré sur toutes les versions du smartphone, alors qu'on pouvait craindre que le marché européen reçoive un modèle sous Exynos 2600.

Le lancement du Galaxy Z Fold 8 est imminent

On commence donc à avoir du concret pour les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra. D'ailleurs, il se murmure que Samsung prévoit de lancer des réservations (système permettant de marquer son intérêt pour le smartphone, avec souvent des avantages si l'achat se concrétise, différent des précommandes) pour ses nouveaux appareils dès le 8 juillet 2026. L'information concerne l'Inde, on ne sait pas si la France sera concernée. En tout cas, cela semble confirmer que le Galaxy Unpacked de présentation se tiendra bien le 22 juillet prochain, soit exactement deux semaines plus tard.

Samsung ouvrira les précommandes dans la foulée de la conférence. L'année dernière, le constructeur avait également organisé son Galaxy Unpacked un mercredi. Les smartphones pliables étaient ensuite sortis 16 jours plus tard, un vendredi. Si la même stratégie est appliquée, cela nous amènerait à une sortie des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra pour le 7 août 2026. Mais on peut aussi espérer qu'ils arrivent cette fois un peu plus tôt après l'officialisation, puisque le Galaxy Unpacked se tient un peu plus tard cette année.