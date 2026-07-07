Samsung Find gagne 2 nouveautés : l’application devient plus pratique que le réseau Google Find My

Les réseaux de localisation des constructeurs ne permettent pas seulement de retrouver des objets perdus, ils offrent également la possibilité de rester facilement en contact avec son entourage. Samsung Find, l’alternative à Google Find My sur les appareils Galaxy, devient encore plus pratique : l’application se dote d’une nouveauté permettant de simplifier le suivi de ses proches.

Samsung Find

Avec son application Find, Samsung offre une alternative au réseau Google Find My. En plus de proposer une localisation facile des appareils Galaxy ainsi que des animaux de compagnie, des enfants ou encore des objets de valeur grâce aux SmartTags, elle permet de rester en contact avec son entourage.

En effet, Samsung Find dispose déjà d’une fonction vous permettant de partager votre position et d’une autre émettant des notifications dès lors que l’un de vos proches arrive ou quitte un endroit prédéfini. Mais la firme sud-coréenne s’apprête à aller encore plus loin en vous offrant une solution encore plus pratique pour garder un œil sur ceux qui vous sont chers.

Lire aussi – Votre smartphone Samsung affiche désormais quelles applications vous pouvez utiliser même quand vous n’avez pas de réseau

Cette nouveauté de Samsung Find facilite encore davantage le suivi de vos proches

Jusqu’à présent, il était nécessaire d’ouvrir Samsung Find pour voir où se trouvent ses proches. Il est désormais possible de le faire directement depuis votre écran d’accueil : le géant sud-coréen a en effet introduit deux widgets de suivi de localisation pour supprimer les étapes intermédiaires que sont le déverrouillage de l’appareil et l’ouverture de l’application.

Ce sont nos confrères d’Android Authority qui les ont repérés après avoir installé la dernière version de l’application (v2.0.00.20). Ces widgets sont disponibles dans les formats 2×2 et 4×2 et affichent deux boutons : le premier permet d’actualiser la position de votre contact, le second de l’appeler rapidement.

Samsung Find widget suivi localisation
Crédits : Android Authority

Un véritable gain de temps, en somme. À titre de comparaison, Google Find My intègre déjà une fonction similaire, mais elle s’apparente davantage à un raccourci qu’à un widget interactif – la solution de la firme sud-coréenne est donc plus pratique que celle du géant de Mountain View.

Et ce n’est pas la seule nouveauté introduite par Samsung dans Find : l’application dispose maintenant d’une option permettant de basculer de la vue cartographique standard vers une vue satellite – à l’instar de ce que peuvent déjà proposer certaines applications GPS comme Google Maps.

Samsung Find vue satellite nouveauté
Crédits : Android Authority

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