Ces mystérieuses sphères métalliques tombées du ciel ont forcé l’Australie à fermer une portion de plage

De curieuses boules de métal se sont échouées ce week-end sur une plage du Queensland, en Australie. Les secours ont aussitôt bouclé la zone et manipulé les objets en tenue de protection. L'agence spatiale du pays penche déjà pour une explication venue de très haut.

boule titane plage australie
Source : X @AusSpaceAgency

Chaque année, la Terre reçoit sa dose de morceaux tombés de l'espace. Étages de fusées, satellites hors service et fragments divers finissent par retomber vers le sol. La plupart brûlent dans l'atmosphère, mais certains résistent et atteignent la surface. Le pays en a déjà fait les frais avec un débris encore fumant retrouvé en Australie-Occidentale et attribué à un étage de fusée chinoise. La multiplication des lancements rend ces retombées toujours plus fréquentes.

Un nouvel épisode vient de se produire sur Forrest Beach, dans le Queensland, au nord-est de l'Australie. Six sphères métalliques argentées se sont échouées dans le sable au cours du week-end. Les pompiers de l'État ont installé une zone d'exclusion de 50 mètres et fermé une portion du rivage au public. Des équipes en tenue hazmat ont sécurisé les objets dans des fûts, sous surveillance policière. Le phénomène rappelle ces rentrées de fusées SpaceX qui déversent des métaux dans la haute atmosphère.

https://x.com/AusSpaceAgency/status/2073937991383277960

Ces sphères métalliques ressemblent à des réservoirs sous pression issus d'un lanceur spatial

Les six boules de Forrest Beach ne viennent pas d'ici-bas. Selon l'Agence spatiale australienne, les objets récupérés ressemblent à des réservoirs sous pression issus d'un véhicule de lancement spatial. Ces pièces renferment des liquides ou des gaz fortement compressés au sein des systèmes de carburant. Leur point de fusion élevé leur permet souvent de survivre à la rentrée atmosphérique. L'agence estime que la position et les caractéristiques des sphères correspondent à un corps de fusée étranger rentré récemment depuis l'orbite.

L'origine précise reste encore à confirmer, et l'agence poursuit ses échanges avec les autorités internationales. Plusieurs tirs menés depuis la Chine ce week-end figurent parmi les pistes évoquées, sans certitude à ce stade. L'experte Alice Gorman note que l'absence de traces de brûlure oriente vers un premier ou deuxième étage retombé sur Terre. Les objets flottent une fois vidés de leur carburant, ce qui explique leur échouage porté par les marées. Les secours préviennent que d'autres débris pourraient encore surgir dans les prochains jours.


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