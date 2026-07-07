La conductrice d’une Tesla a pu s’endormir à 100 km/h grâce à une simple paire de lunettes

Une automobiliste a traversé une autoroute canadienne profondément endormie au volant de sa Tesla. Ses deux enfants dormaient sur la banquette arrière pendant que la voiture roulait à 100 km/h. Le système censé garder le conducteur éveillé n'a jamais donné l'alerte.

Les aides à la conduite se sont imposées comme un argument phare des voitures électriques modernes. Elles promettent de soulager le conducteur sur les longs trajets et de réduire sa fatigue au volant. Pour éviter les dérives, les constructeurs braquent un objectif sur l'habitacle afin de vérifier que l'automobiliste reste attentif. Ce garde-fou a pourtant ses limites. En Chine, des conducteurs bernaient déjà la caméra de surveillance de Tesla avec une fausse tête en plastique posée près du rétroviseur. Chaque faille colmatée en fait apparaître une autre.

Un nouvel épisode vient de le rappeler avec une conductrice filmée endormie au volant de sa Tesla. La scène s'est déroulée sur la Trans-Canada Highway, en Colombie-Britannique, à environ 100 km/h. Deux enfants dormaient à l'arrière pendant que le véhicule avançait seul grâce au Full Self-Driving. Ce système de conduite assistée a récemment été autorisé en Europe sous condition d'une surveillance stricte du conducteur. Il reste classé au niveau 2, ce qui oblige l'automobiliste à garder les yeux sur la route.

La caméra de surveillance de Tesla cesse de fonctionner dès que le conducteur porte des lunettes de soleil

La conductrice portait de grosses lunettes de soleil, et ce détail explique tout. Selon CBC News, la caméra intérieure des Tesla suit le visage et les yeux pour confirmer l'attention, mais elle cesse de fonctionner dès que le regard est masqué. Le système bascule alors sur une méthode bien plus faible, la détection d'une pression sur le volant. Un bras posé ou un corps affaissé suffit à la tromper. La firme d'Elon Musk avait bâti ce contrôle pour maintenir vigilants les conducteurs honnêtes, pas pour arrêter une personne assez endormie pour lâcher prise.

Le constructeur américain propose bien une alerte anti-somnolence, mais elle dépend elle aussi de la caméra et des yeux visibles. Une paire de lunettes suffit donc à la neutraliser. Une récente mise à jour du logiciel Tesla pousse même le conducteur à activer le Full Self-Driving quand elle détecte une baisse de vigilance, au pire moment. La police canadienne a récupéré la plaque du véhicule et compte retrouver la fautive.


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