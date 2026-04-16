Le Honor 600 est officiel, un design soigné mais un upgrade timide

Honor annonce l’arrivée en France de son nouveau smartphone milieu de gamme, le Honor 600. Remplaçant du Honor 400, ce nouveau modèle reprend en grande partie le positionnement de son prédécesseur, tout en mettant à jour la plate-forme et le design. Voici notre présentation détaillée.

Après un premier teaser le week-end dernier, Honor dévoile enfin tous les atours de son nouveau smartphone milieu de gamme, le Honor 600. Une officialisation qui intervient plus tôt que les années précédentes. Les Honor 400 et Honor 200 a été annoncés au mois de mai, respectivement en 2025 et 2024. Le Honor 90 a été dévoilé en juillet 2023 et le Honor 70 en septembre 2022. Comme pour d’autres smartphones de la marque, les lancements se rapprochent.

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Le Honor 600 remplace donc le Honor 400. Un remplacement qui, comme les années précédentes, se verra davantage à l’extérieur qu’à l’intérieur. En effet, la fiche technique du Honor 600 est assez proche de celle de son prédécesseur, même si vous pouvez vous attendre à quelques petites retouches. En revanche, le design du smartphone, et notamment celui du module photo, est encore une fois très différent.

Le design du Honor 600 a encore changé

C’est en effet devenu une habitude chez Honor : il n’y a aucun effet de gamme dans la série « Number ». Module en « 8 en 2023. Module ovale et vertical en 2024. Module rectangulaire très inspiré par Huawei en 2025. Et cette année, un module rectangulaire très imposant. Et visuellement, c’est assez proche de ce que vous pouvez retrouver chez Apple, avec l’iPhone 17 Pro Max. De même sur les tranches, Honor ajoute un nouveau bouton qui ressemble au « Camera Control » d’Apple. Mais sa fonction se rapproche plutôt du Bouton Action.

Le dos du Honor 600 n’est pas en verre minéral, mais en fibre composite, plus léger et plus résistant. Il y a trois couleurs : noir classique, blanc « Golden White » (qui tire très légèrement vers le doré) et orange, une couleur très tendance depuis l’arrivée des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Le cadre du Honor 600 est en aluminium brossé. Le smartphone mesure 7,8 mm d’épaisseur et il pèse 185 grammes. Sa protection contre l’eau est améliorée, passant à la certification IP68/69K.

La fiche technique du Honor 600 change (très) peu

Parlons maintenant de la fiche technique. Nous retrouvons donc ici une configuration très proche de celle du Honor 400. L’écran est très légèrement plus grand (6,57 pouces contre 6,55 pouces). Les bordures sont légèrement plus fines (0,98 mm d’épaisseur). La luminosité de l’écran peut atteindre 8000 nits en pointe locale, contre 5000 nits précédemment. Et le taux de rafraichissement maximum est toujours de 120 Hz.

Sous la dalle, nous retrouvons un Snapdragon 7 Gen 4 (en remplacement du 7 Gen 3) avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Côté batterie, celle de la version européenne du Honor 600 profitera d’une capacité de 6400 mAh (contre 5300 mAh précédemment) et elle sera compatible avec la charge rapide 80 watts (contre 66 watts). Et toujours pas de charge sans fil, mais ce n’est pas vraiment un souci.

En photo, nous retrouvons le même duo que l’année précédente, à savoir un capteur principal 200 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP. Ils sont accompagnés d’un capteur colorimétrique pour aider à faire la balance des blancs. Enfin, le Honor 600 fonctionne sur MagicOS 10 et profitera de 6 ans de mise à jour (Android et patch de sécurité). Le smartphone sera disponible le 23 avril, date de publication de notre test complet. Le prix n’est pas encore officiel. Mais nous ne nous faisons aucune illusion : compte tenu du contexte économique, nous nous attendons à une hausse tarifaire. Rappelons que le Honor 400 a été lancé à 499 euros dans sa version la plus légère.