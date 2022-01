Disney + : ces deux séries Marvel prévues pour 2022 devraient finalement arriver pour 2023

Disney + va diffuser plusieurs séries Marvel dans le courant de l’année 2022. Deux d’entre elles devraient toutefois être décalées en 2023 si l’on en croit le site officiel de Marvel Japon. Il s’agit de la saison 2 de What If ainsi que de Secret Invasion.

L’année 2021 a permis à Marvel Studios de lancer ses premières séries sur Disney+ (WandaVision, Falcon et le soldat de l’hiver, Loki et Hawkeye) et 2022 devrait être dans la même veine. La première sera Moon Knight, prévue pour mars. Pour le moment, le reste du calendrier est encore nébuleux, mais aujourd’hui, le site Marvel Japon nous donne des indices sur ce qui nous attend.

Il y a quelques jours, le site the cosmic circus avait mis la main sur le programme officiel des contenus prévus sur Disney+ via la version japonaise du site de Marvel. Nous y trouvions les films de 2022 (Doctor Strange 2, Wakanda Forever ou encore Thor 4), mais aussi des séries. Deux ont attiré l’attention du site : Secret Invasion et la saison 2 de What If.

Secret Invasion devrait arriver en 2023

Il faut bien s’entendre : Marvel Studios n’a jamais donné de calendrier pour ses deux séries, puisque la date de diffusion n’est dévoilée que quelques semaines à l’avance pour ce genre de contenu. Mais leur apparition sur le site donnait au moins une fenêtre de lancement.

Toutefois, le site japonais de Marvel a mis à jour le calendrier et dans cette nouvelle version, la saison 2 de What If et la série Secret Invasion passent à la trappe. Ainsi donc, seules trois séries live-action seraient prévues pour 2022 (Moon Knight, Ms Marvel et She/Hulk), contre quatre en 2021.

S’il est difficile de se prononcer pour What If, on peut en revanche jouer aux devinettes pour Secret Invasion. La série est actuellement en tournage au Royaume-Uni, ce qui laisse penser qu’une diffusion en 2022 est un peu tôt. En effet, il se passe en général un an minimum entre les prises de vue et la diffusion pour les séries Marvel Studios. Par exemple, Falcon et the Winter Soldier a été tourné fin 2019 pour une diffusion mi-2021. La série Hawkeye a elle été tournée en décembre 2020 pour une diffusion pile un an plus tard. De là à dire que Secret Invasion arrivera en janvier 2023, il n’y a qu’un pas…

Source : Marvel Japon