Disney+ a gagné 12,4 millions depuis Loki, record battu !

Disney+ continue d'accroître son parc d'abonnés. Depuis la diffusion de la série Marvel Loki, le service de streaming américain a séduit 12,4 millions d'abonnés supplémentaires dans le monde. Disney+ compte désormais 116 millions d'utilisateurs. C'est un nouveau record.

Disney vient de lever le voile sur ses résultats trimestriels. Le groupe américain a réalisé 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 923 millions de profits entre avril et juin 2021. Cet excellent trimestre est notamment dû à la réouverture des parcs d'attraction DisneyWorld et DisneyLand dans le monde.

Le chiffre d'affaire de Disney est aussi porté par les excellents résultats de Disney+. Lancé en novembre 2019, Disney+ séduit tous les trimestres une foule de nouveaux abonnés dans le monde.

Disney+ continue de grandir et vise 230 millions d'abonnés en 2024

Fort d'un large catalogue de séries et de films, le service compte désormais 116 millions de clients. Disney+ a fait mieux que les prévisions des analystes, qui tablaient sur seulement 112,8 millions d'abonnés à l'issue du trimestre. On reste encore loin des 207 millions d'abonnés de Netflix, le leader du secteur. Cependant, on notera que le numéro un de la VOD a pris 10 ans pour atteindre ce score.

Après un second trimestre en demi-teinte, marqué par un ralentissement des recrutements, Disney+ est de retour en force. Porté par la diffusion de Loki, la dernière série Marvel avec Tom Hiddleston, le service de VOD a gagné 12,4 millions d'abonnés supplémentaires en l'espace de trois mois.

Comme l'avait prophétisé Bob Chapek, le patron du groupe Disney, en mai dernier, la sortie de Loki a donné un coup de projecteur sur tout le catalogue du service. La sortie de Luca, le dernier film des studios Pixar et la fin de la série Marvel Falcon et le Soldat de l'Hiver (dont le dernier épisode a été diffusé fin avril) ne sont pas étrangers à ce regain d'abonnés. “Nos plateformes marchent très bien”, s'est félicité Bob Chapek.

Malgré la hausse de prix survenue en début d'année (suite à l'ajout du catalogue Star en Europe), l'ultime rival de Netflix continue sur sa lancée. Dans ce contexte haussier, Disney s'attend à ce que Disney+ atteigne entre 230 et 260 millions d'abonnés dans le monde d'ici 2024.