Loki : l’acteur qui incarne Kang tease le grand méchant de la phase 4 du MCU

Avec la série Loki, Marvel pose les jalons de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU). Le dernier épisode a d'ailleurs longuement teasé le grand méchant qui succèdera à Thanos. Jonathan Majors, l'acteur qui incarne Kang le Conquérant dans le dernier épisode de la saison 1, vient d'évoquer à quoi ressemble le futur antagoniste.

Il y a quelques jours, la saison 1 de Loki a tiré sa révérence sur un sixième épisode d'anthologie. Après plusieurs péripéties, Loki et Sylvie sont parvenus à débusquer le mystérieux personnage qui se cache derrière la TVA et les Gardiens du Temps.

Appelé “Celui Qui Demeure”, le personnage est une version alternative de Kang le Conquérant, un méchant culte des comics Marvel. Cette version du personnage va laisser sa place à une version plus sombre de Kang, qui s'imposera comme l'antagoniste principal des héros Marvel pendant la phase 4.

Le making-of de Loki tease Kang le Conquérant

Pour en savoir plus sur les plans de Marvel à propos de Kang, on vous conseille de découvrir le making-of de la série Loki. Disponible depuis peu sur Disney+, ce documentaire d'une heure laisse Jonathan Majors, l'acteur qui incarne Kang dans le 6ème épisode de Loki, nous en dire plus sur l'avenir du personnage.

“Je pense que lorsque nous rencontrons Celui Qui Demeure, il est à la limite de deux choses. Vous ne savez pas vraiment où il en est, et je pense que l'ambiguïté de tout cela est l'une des pires choses à ce sujet”, explique Jonathan Majors au sujet de la version apparue dans l'épisode 6.

D'après l'acteur, les fans de Marvel n'ont pas encore vraiment appris à connaître Kang. “Je pense qu'avec Celui Qui Demeure, l'objectif pour moi était de dresser le plus grand portrait possible. De là, alors que Kang commence à se dévoiler, à bien des égards, il n'a pas d'autre choix que d'être dans l'opposition par rapport à Celui Qui Demeure. C'est ce ce qui m'a attiré dans le rôle, Kang vit dans tellement d'itérations possibles”, tease Jonathan Majors. Vous l'aurez compris : Kang le Conquérant s'annonce très différent du personnage fantasque apparu dans Loki.

Lire aussi : Loki reviendra pour une saison 2 sur Disney+, c’est officiel !

Pour mémoire, Kang le Conquérant va refaire une apparition dans le film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, le troisième volet de la trilogie consacrée au l'homme fourmi, sous les traits de Jonathan Majors.