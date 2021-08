Loki : Tom Hiddleston tease l’histoire de la saison 2

Tom Hiddleston, l'acteur qui incarne Loki, a brièvement évoqué l'histoire de la saison 2 de la série. D'après lui, le Dieu de la malice va se lancer à la recherche d'un des personnages introduits dans la première saison. En parallèle, une des réalisatrices du show donne une poignée d'informations sur l'endroit où a atterri Loki lors du dernier épisode.

Le mois dernier, la première saison de Loki s'est terminée sur un épisode d'anthologie. Á l'issue de ce cliffhanger, Disney+ a annoncé la mise en chantier d'une seconde saison dédié aux aventures du Variant Loki. Pour l'heure, la date de sortie, le synopsis ou le casting de cette seconde salve d'épisodes est encore tenu secret.

Interrogé par nos confrères d'Empire Magazine, Tom Hiddleston, l'interprète de Loki depuis le premier film Thor en 2011, a rapidement évoqué le scénario de la saison 2. “Je ne pense pas qu'il arrêtera de chercher [Sylvie] maintenant”, assure Tom Hiddleston. Le Dieu Asgardien tachera donc de retrouver la trace de sa bien aimée. Aux dernières nouvelles, celle-ci se trouve au château du créateur de la TVA situé au centre du flux temporel, au milieu de tout, lors de l'apocalypse temporel.

Une réalisatrice tease la saison 2 de Loki

“Il estime que c'est quelque chose qu'il a fait, une erreur qu'il a commise, et qu'il est responsable dans sa mise en place”, poursuit l'acteur. Selon lui, Loki se sent responsable du désastre initiée par Sylvie à la fin de la première saison. Désormais plus proche de l'anti-héros que du grand méchant, le Dieu du mensonge va tenter de corriger le tir.

De son côté, Loki est coincé dans une version alternative de la TVA tombé sous le joug de Kang le Conquérant. Interviewée par The Hollywood Reporter, Kate Herron, réalisatrice de la série, évoque la situation en ces termes : “la TVA existe en dehors de l'espace et du temps, mais la réalité et tout ce que nous avions mis en place ont complètement changé au cours des dernières minutes. […] Sylvie pense le renvoyer à la TVA, mais en raison de la façon dont le temps et les branches se sont croisées, Loki a malheureusement été renvoyé quelque part très différent”.

