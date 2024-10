Logitech MX Anywhere 2S : la souris sans fil pour PC/Mac est en forte promotion

Belle affaire à saisir pour les possesseurs d'un PC Windows ou d'un Mac ! Ces derniers peuvent en effet obtenir la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S à prix très réduit sur le site Amazon.

Pour ce deal dédié au monde de l'informatique, nous vous invitons à prendre la direction d'Amazon où le fameux site e-commerce effectue une réduction de 50 euros sur l'achat d'une souris sans fil. Affichée au prix conseillé de 94,99 euros, la Logitech MX Anywhere 2S voit son tarif chuter à 44,99 euros grâce à une remise immédiate près de 55 % de la part du marchand.

À titre d'information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais. De plus, l'article possède une garantie de deux ans constructeur.

Fournie avec un câble de recharge micro-USB, la Logitech MX Anywhere 2S a l'avantage d'être compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et iPadOS. Idéale pour une utilisation de type Bureautique, la souris sans fil qui vous permet de contrôler facilement plusieurs dispositifs, et de copier-coller du contenu et des documents d'un ordinateur à un autre grâce à la technologie Logitech Flow.

Fonctionnant sur tous types de surface (même le verre), la MX Anywhere 2S de la marque suisse dispose du suivi laser Darkfield, d'une résolution pouvant aller jusqu'à 4000 ppp, d'un défilement ultra-rapide pour encore plus de confort, d'un total de 7 boutons et surtout d'une autonomie maximale de 70 jours suivant son utilisation.