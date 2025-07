Le nouveau Xiaomi TV Stick 4K est officiel, Google TV prend la relève d’Android TV

Un Xiaomi TV Stick 4K de deuxième génération a été annoncé. Nouveau design, nouvelle interface via Google TV plutôt qu'Android TV, CPU et GPU plus puissants, voici ce qu'on retient de ce dongle TV.

Trois ans et demi après la sortie de son premier TV Stick 4K, Xiaomi annonce la deuxième génération de sa clé HDMI. Comme pour le premier modèle, l'annonce a été réalisée dans un certain anonymat, le fabricant se contentant de publier la page produit de l'appareil sur son site officiel, sans véritable communication ou même simple communiqué.

Le design du nouveau Xiaomi TV Stick 4K est assez similaire à celui de son prédécesseur, si ce n'est qu'il adopte des formes un peu plus arrondies et qu'il est un peu plus grand. Difficile de faire dans l'original quand on parle de dongle TV. Le plus grand changement provient du système. L'ancien TV Stick 4K était sorti sous Android 11 et n'avait reçu aucune mise à jour de version. Son successeur embarque tout logiquement Google TV, qui a remplacé Android TV depuis quelque temps. Comme on peut s'y attendre, le dispositif est compatible avec la technologie Google Cast (Chromecast).

Le Xiaomi TV Stick 4K passe à Google TV

Le Xiaomi TV Stick 4K est compatible avec les formats Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos et DTS-X. Comme son nom l'indique, il peut diffuser une image en 4K. Le CPU s'améliore, passant d'une configuration quad-core Cortex-A35 à du quad-core Cortex-A55. Le GPU évolue quant à lui vers un G310 V2. La mémoire ne bouge par contre pas : on reste sur 2 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage.

La connectique se compose d'un port HDMI 2.1 et d'une prise micro-USB. La connectivité sans fil est confiée aux standards Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6. Un câble d'extension HDMI et une télécommande sont livrés avec cette seconde mouture du Xiaomi TV Stick 4K, qui n'invente rien, mais qui va bénéficier d'une interface plus moderne et de performances un peu plus solides.

Xiaomi ne communique ni date de disponibilité ni prix pour l'instant. Le TV Stick 4K premier du nom est vendu à 44,99 euros en France, on peut s'attendre à un tarif proche pour son remplaçant.