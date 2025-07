Un iPhone 13 avec batterie neuve et accessoire offert à moins de 400 € ? C’est maintenant ou jamais !

Trouver un iPhone en promotion relève souvent de l’exception. Et pourtant, la Fnac propose cet été une offre rare sur un iPhone 13 reconditionné haut de gamme, avec batterie neuve, accessoire offert et remise significative. On vous dit tout ci-dessous.

Découvrir l'offre dès maintenant

Difficile de trouver un iPhone à prix réduit, même en période de soldes. Et pourtant, la Fnac propose une offre rare sur un modèle encore très apprécié : l’iPhone 13 128 Go reconditionné Grade A, affiché à 399 € au lieu de 499 €, soit -20 % de remise. Encore mieux : un chargeur voiture WeFix avec câble est inclus gratuitement dans le pack.

Un iPhone encore très solide en 2025

Trois ans après sa sortie, l’iPhone 13 reste une valeur sûre. Il embarque la puce A15 Bionic, encore parfaitement à l’aise pour les usages quotidiens, même exigeants. L’écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces offre une belle définition (2 532 x 1 170 px), une excellente gestion du contraste (2 000 000:1) et une luminosité allant jusqu’à 1 200 nits en HDR. Résultat : un affichage net, fluide et confortable, même en plein soleil.

Côté photo, le double capteur 12 Mpx (grand-angle + ultra grand-angle) bénéficie de la stabilisation optique par déplacement du capteur, du mode nuit, de la fonction Deep Fusion et du mode Cinématique pour la vidéo. Le rendu est précis, équilibré, avec un traitement logiciel encore très performant. Ajoutez à cela une compatibilité 5G, Face ID, 128 Go de stockage, et un format compact (173 g) agréable en main : on comprend pourquoi ce modèle séduit encore.

Reborn, un reconditionnement premium contrôlé à 54 points

La version vendue ici est reconditionnée Grade A par Reborn, la marque du reconditionneur européen DPA Europe. Cela signifie un appareil en excellent état esthétique, sans rayures visibles, 100 % réinitialisé, avec une batterie neuve installée avant revente. L’écran est également testé pour garantir sa longévité.

Chaque iPhone est soumis à au moins 54 points de contrôle : tests du micro, des haut-parleurs, des caméras, des capteurs d’humidité, des connectiques, du vibreur, des touches… Rien n’est laissé au hasard. L’effacement des données est garanti, le numéro IMEI vérifié, et un traitement antibactérien est appliqué.

Le packaging, bien que non d’origine, est neuf et soigné. À l’intérieur : le smartphone, un câble USB-C vers Lightning, une carte de garantie et un guide de démarrage multilingue. Le tout est débloqué tous opérateurs, compatible Double SIM (nano-SIM + eSIM), et livré avec une pièce détachée disponible pendant 5 ans.

Un iPhone 13 performant, une batterie neuve, une remise nette, et un chargeur voiture offert : qu'attendez-vous pour profiter de cette offre exceptionnelle ?

Voir l'offre chez la Fnac

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.