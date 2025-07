Une Nintendo Switch 2 OLED déjà dans les tuyaux ? La rumeur enfle

La Nintendo Switch 2 vient tout juste de sortir, mais Nintendo n’échappe pas pour autant à la traditionnelle vague de spéculations qui auréole le moindre indice sur le développement d’une nouvelle version. La rumeur évoque une potentielle version OLED.

Nintendo est coutumier des spéculations qui enflamment la toile à chaque nouvelle version de console présumée. Avant même sa sortie le 5 juin, la Nintendo Switch 2 était au cœur de nombreuses fuites et rumeurs : accessoires comme des protections d’écran dévoilés, photos volées de Joy-Cons…

Et alors qu’elle vient tout juste de sortir, la voilà rattrapée par la rumeur : une version OLED de la Nintendo Switch 2 serait déjà dans les tuyaux. Cette rumeur est née de l’apparition de cadres prototypes présumés en ligne.

Une version OLED de la Switch 2 déjà dans les tuyaux ?

La rumeur du développement d’une Switch 2 OLED provient de la marketplace chinoise Xianyu – aussi connue sous le nom de Goofish (via Wccftech), d’après nos confrères de chez Tom’s Guide. Un utilisateur y vendrait des prototypes de « cadres centraux de Switch 2 OLED », issus d’échantillons qui proviendraient des « essais de production, de recherche et développement de Nintendo ». S’ils ont un design proche de celui de la Switch 2, ils partagent avec la Switch OLED une teinte blanche similaire. Ce qui a fait enfler la rumeur, c’est la réputation du « leaker » : il a apparemment l’habitude de vendre des composants semblant venir directement des usines de productions (cadres de PS5 Slim, d’Amazon Kindle PaperWhite…).

Admettons également que le développement d’une déclinaison OLED de la Switch 2 ne serait pas étonnant, surtout que, d’après Bloomberg, Samsung aurait déjà approché BigN pour lui proposer ses dalles OLED pour une prochaine version de la Switch 2. Mais pour sa concrétisation, il est plus probable qu’il faille encore attendre quelques temps. Pour rappel, la Nintendo Switch OLED est sortie en 2021, 4 ans après la Switch d’origine. Pour revenir aux cadres prototypes, s’ils sont authentiques, cela suppose que Nintendo planche déjà sur le design d’une déclinaison OLED de sa dernière console. D’après l’historique des Switch sorties, on peut supposer que la potentielle version OLED de la seconde génération proposera un écran encore plus grand. Celui de la Switch d’origine faisant 6,2 pouces, celui de la Switch OLED 7 pouces et enfin celui de la Switch 2 culminant à 7,9 pouces.

Pour le moment, ce ne sont que des spéculations : rien ne prouve que ces cadres centraux ont spécifiquement été fabriqués pour une version OLED de la Switch 1. Il peut simplement s’agir de prototypes ou de reste de la deuxième génération. D’autres rumeurs viendront peut-être alimentée la possibilité d’une Switch 2 OLED en développement, jusqu’à ce que Nintendo vienne la confirmer – ou pas.