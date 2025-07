Bitdefender bloque les arnaques sur téléphone Android, et c’est malin !

L'éditeur de cybersécurité enrichit son application mobile Android d'une nouvelle fonction dédiée au blocage des appels indésirables. Une réponse directe à la hausse continue des escroqueries par téléphone.

Les arnaques par téléphone, tout le monde y a droit un jour ou l’autre. Un numéro inconnu, un message un peu flou, une voix pressante à l’autre bout du fil… Et parfois, ça suffit pour faire tomber dans le panneau. Aux États-Unis, ces appels frauduleux ont coûté des milliards en 2023, et la tendance ne faiblit pas. En Europe aussi, les autorités s’inquiètent : les escrocs redoublent d’imagination, avec des numéros usurpés, des voix synthétiques bluffantes, et des scénarios bien ficelés.

C’est dans ce contexte que Bitdefender ajoute une nouvelle corde à son arc. L’éditeur intègre désormais un blocage d’appels directement dans son appli Android, avec un système qui combine détection automatique, signalements entre utilisateurs et réglages personnalisés. Une réponse pragmatique à un vrai ras-le-bol.

Une approche combinée, entre IA et signalement manuel

Concrètement, la fonctionnalité permet de bloquer automatiquement les appels identifiés comme indésirables. L’outil s’appuie pour cela sur une base de données alimentée par les retours des utilisateurs. Chaque numéro signalé enrichit ce répertoire partagé, ce qui renforce la détection à l’échelle de l’ensemble des appareils protégés.

Mais Bitdefender ne se contente pas d’un filtrage passif. Une couche d’intelligence artificielle analyse aussi certains signaux faibles : format atypique du numéro, préfixes inhabituels, appels suspects à répétition. En cas de doute, l’utilisateur est prévenu, libre à lui d’accepter ou non l’appel.

Ce double système permet d’équilibrer automatisation et contrôle manuel. Il est aussi possible de définir soi-même des listes de blocage, par numéro ou par région, pour adapter la protection à ses propres usages.

Une réponse intégrée dans une offre de sécurité plus large

Cette nouveauté s’intègre directement à l’application Bitdefender Mobile Security, disponible sur Android à partir de la version 6.0. L’ensemble de la solution comprend déjà une protection antivirus, un VPN avec quota quotidien, un outil de localisation à distance en cas de perte ou de vol, et une fonction de contrôle de la confidentialité des comptes.

L’objectif affiché reste le même : protéger l’appareil sans alourdir ses performances. Bitdefender promet une consommation de batterie minimale, et une activation simple depuis l’interface de l’application.

Un outil parmi d’autres, face à des arnaques toujours plus créatives

Ce type de fonctionnalité répond à un besoin croissant des utilisateurs mobiles : ne pas seulement être protégés lorsqu’ils naviguent sur Internet, mais aussi lorsqu’ils décrochent leur téléphone. Dans de nombreux cas, les escroqueries téléphoniques s’appuient sur des manipulations psychologiques rapides, qui laissent peu de temps pour réfléchir. D’où l’intérêt d’un filtre en amont.

Reste à savoir si cette nouveauté sera suffisante pour freiner la vague actuelle. Elle a en tout cas le mérite de compléter une suite de sécurité déjà bien implantée, en s’attaquant à un angle encore souvent négligé de la protection mobile.

