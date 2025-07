Sur Spotify d’étranges morceaux “posthumes” créés par l’IA apparaissent, au risque d’énerver tout le monde

Spotify commence à lister d'étranges morceaux posthumes de divers artistes sur leur page officielle. Des titres entièrement générés par l'IA, et qui sont en général accompagnés d'une mention. Sauf que la permission des ayants-droits n'est pas toujours là, et que les fans – et les musiciens de la plateforme – ne sont pas tous très enjoués par ce nouveau type de monétisation.

L'IA arrive à vitesse grand V, pour le meilleur et pour le pire, dans le secteur de la musique en streaming. On a vu récemment l'exemple du “groupe” The Velvet Sundown dont les productions sont en réalité largement dues à des modèles génératifs. Il y a toutefois désormais plus troublant – avec une nouvelle pratique visant à monétiser l'image d'artistes décédés en s'appuyant sur l'IA. Le tout sans réellement demander la moindre autorisation.

Nos confrères de 404media rapportent ainsi le cas d'un titre apparu sur la page officielle de Blaze Foley, un chanteur de country victime d'un meurtre en 1989. La semaine dernière, ses fans ont eu la surprise de découvrir un titre posthume sur sa page. Jusqu'ici rien de très choquant : les maisons de disques tendent à garder quelques titres dans leurs archives, pour mieux les lancer après le décès d'un de leurs artistes.

Comment Spotify peut-il laisser faire ?

Le problème c'est qu'ici, justement, aucun ayant-droit n'est impliqué dans cette sortie. En fait, aucune permission n'a été demandée à qui que ce soit pour uploader le morceau, et le faire apparaître automatiquement sur la page de Blaze Foley. De la jaquette au titre lui-même, baptisé Together, tout est généré par l'IA. Et n'a que peu de rapport avec le style et l'image de l'artiste original. Le label détenteur des droits, Lost Art Records, est parvenu, depuis, à faire supprimer le titre en question.

Mais il ne s'agit pas du seul exemple. Et le fonctionnement de Spotify, autour de l'auto-publication de ce genre de titres sur la page officielle de l'artiste, pose question. L'entreprise derrière ce que d'aucuns qualifieront a minima d'imposture, Syntax Error, est aux manoeuvres d'autres coups semblables. Ainsi, la firme a réussi à poster un autre morceau généré par l'IA, Happened To You, sur la page du chanteur Guy Clark décédé en 2016. Ou encore un morceau baptisé With You sur la page de Dan Berk, un autre artiste mort.

On peut s'étonner que Spotify reste dans le laisser-faire – face à un phénomène qui a le potentiel de causer beaucoup de retours négatifs, tant du côté des fans que des artistes et ayant droits. D'autant plus que ces morceaux, de qualité médiocre, n'ont d'autre but que de générer indûment des sommes en exploitant sans autorisation l'image protégée d'artistes…