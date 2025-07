Ce PC portable Lenovo Yoga Slim 7 14″ avec écran OLED profite d’une double réduction chez Boulanger

Vous êtes à la recherche d'une promotion sur un PC portable équipé d'un écran OLED ? Chez Boulanger, le Lenovo Yoga Slim 7 de 14 pouces passe sous la barre des 800 euros grâce à une double réduction.

Boulanger anticipe la fin des soldes d'été 2025 en proposant une sélection de produits high-tech à prix bradé. Parmi la sélection du moment, on peut trouver un PC portable de la marque Lenovo en promotion. Affiché en temps normal à 1099,99 euros, le Yoga Slim 7 du constructeur asiatique est à 899,99 euros grâce à une remise immédiate de 200 euros de la part du site e-commerce français.

En plus de cette remise immédiate, Boulanger propose 100 euros de réduction supplémentaire pour toute commande effectuée en magasin. Pour ce faire, il suffit de cocher la case ‘oui' liée à l'item Reprise de votre ancien appareil que vous retrouverez avant la validation définitive de la commande. En effectuant cette action, vous aurez alors le PC portable à 799,99 euros.

Boulanger brade un PC portable Lenovo Yoga Slim 7 14″ avec écran OLED

Disponible dans un coloris gris, le Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 associé au bon plan Boulanger embarque un écran OLED de 14 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels, une luminosité de 600 cd/m² et une fréquence de 60 Hz.

Doté d'un clavier rétroéclairé de type AZERTY et d'un Touchpad, le PC portable dispose aussi d'un processeur Intel Core Ultra 5 228V, d'une mémoire vive de 32 Go de RAM, d'une carte graphique Intel Arc Graphics et d'un espace de stockage de 512 Go en SSD.

L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation Windows 11 et est alimenté par une batterie de 65W. D'ailleurs, la batterie en question assure au laptop une autonomie estimée à 20 heures en fonction de son utilisation.

De son côté, la connectivité est assurée par la présence du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, d'un port USB 3.2 Gen 1, d'un port HDMI 2.1, de deux ports USB 4.0 (type C) et d'une prise combo casque/micro.