Cette nouveauté va rendre Google Search aussi simple qu’un appel, même vos grands-parents vont s’y retrouver

Google veut rendre son assistant de recherche Search Live aussi naturel qu’un vrai interlocuteur. L’IA vous écoute, comprend ce que vous lui montrez… et bientôt, elle ressemblera à un appel passé depuis votre smartphone.

Depuis fin 2024, Gemini Live permet de dialoguer oralement avec l’IA de Google comme si l’on passait un coup de fil. Plus besoin de taper, il suffit de parler à haute voix pour poser une question, demander une aide ou lancer une action.

Puis, en avril 2025, la fonction s’est enrichie : tous les utilisateurs Android peuvent maintenant partager leur écran en direct avec Gemini. L’IA peut alors analyser ce qui s’affiche, suivre vos gestes ou vous aider à naviguer dans une application. Il est même possible de filmer un objet avec la caméra pour obtenir une réponse visuelle adaptée.

L’IA de Google Search adopte une interface d’appel inspirée de Gemini

Google s’apprête à simplifier l’interface de Search Live, sa fonction de recherche vocale en temps réel. Contrairement à Gemini, qui permet des échanges plus complexes avec l’assistant, cet outil se concentre sur les requêtes simples et rapides. D’après Android Authority, cette interface pourrait bientôt ressembler à un appel téléphonique, avec un bouton rouge pour raccrocher, une icône pour couper le micro, et une mention “appel en cours”. Un changement qui rendra l’expérience encore plus familière, même pour les moins à l’aise avec la technologie.

Ce changement vise à simplifier son fonctionnement pour les utilisateurs habitués aux interfaces téléphoniques. Plutôt que de gérer une session vocale abstraite, on se retrouve face à des repères familiers, comme si l’on appelait un contact. Comme avec Gemini, Search Live deviendrait alors une présence permanente, à qui l’on parle librement, sans relancer une requête à chaque fois. C’est une façon de créer une continuité dans l’échange, plus naturelle que les assistants vocaux actuels.

Par exemple, on va pouvoir filmer une paire de chaussures ou un objet vu dans une vitrine, puis demander à haute voix “Où puis-je acheter ça moins cher ?” ou “Existe-t-il ce modèle en cuir ?”. L’IA lit ensuite la réponse à voix haute et affiche des liens vers des boutiques en ligne. Le tout fonctionne sans avoir à quitter l’appli ou à taper quoi que ce soit, ce qui rend la recherche plus directe et intuitive.