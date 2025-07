Grâce à One UI 8, vous allez pouvoir encore mieux personnaliser l’écran d’accueil de votre smartphone Samsung

Vitesse des animations, contrôle sur l'effet de flou, disposition plus précise des icônes… la personnalisation de l'écran d'accueil fait le plein de nouveautés avec One UI 8, via l'app Good Lock.

On se rapproche d'un déploiement de la version stable de One UI 8, basée sur Android 16. Celle-ci va reprendre le nouveau design d'interface introduit par One UI 7 et y ajouter diverses améliorations et optimisations ici et là. Samsung se prépare déjà à l'arrivée de One UI 8 en mettant à jour son application Good Lock, qui permet de personnaliser l’interface utilisateur plus en profondeur qu'avec les paramètres natifs.

Avec la version 17.0.00.28, les différentes fonctions de Good Lock deviennent non seulement compatibles avec One UI 8, mais obtiennent quelques nouveautés. Les plus gros changements sont à mettre au crédit de l'écran d'accueil (Home Up). Il devient par exemple possible de modifier la taille de la grille des applications, le style des applications récentes ou d'autres options importantes directement depuis l'écran d'accueil, sans avoir à ouvrir l'app Good Lock.

Good Lock s'améliore avec One UI 8

Samsung a aussi ajouté des réglages de floutage supplémentaires, avec trois niveaux d'intensité. Il avait justement été reproché au fabricant de ne pas donner assez de choix aux utilisateurs quant à cet aspect sur One UI 7. Désormais, on a un peu plus sur la main sur les animations de flou quand on entre ou quand on quitte une application. En outre, les paramètres de flou bénéficient à présent de leur propre menu dans l'appli, alors qu'ils étaient cachés dans la catégorie des gestes jusqu'ici.

Et puisque l'on parle des animations à l'ouverture et à la fermeture des apps, Samsung propose de personnaliser leur vitesse quand on utilise la navigation par geste. Cinq niveaux de vitesse sont mis à disposition pour ralentir ou accélérer les animations selon ses envies. Il est même possible de choisir des niveaux différents pour l'ouverture et pour la fermeture.

La fonctionnalité DIY Home, présente depuis One UI 7, gagne en précision. Elle permet de déplacer les éléments disposés sur l'écran d'accueil de manière encore plus pointilleuse. One UI 8 est déjà disponible en bêta sur plusieurs modèles de smartphones Galaxy. Une mise à jour vers la version stable devrait être rendue accessible sur les premiers appareils d'ici à quelques semaines.