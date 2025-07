Votre Google Home vous énerve ? C’est de pire en pire selon de nombreux utilisateurs

Les utilisateurs d'enceintes Google Home / Nest rapportent que les commandes vocales semblent fonctionner de moins en moins bien. Bien que la raison exacte de cette dégradation reste un mystère, l'arrivée de Gemini pourrait être en cause.

Mais que se passe-t-il dans les enceintes Google Home en ce moment ? Un nombre croissant d'utilisateurs déplore une nette dégradation dans la compréhension des commandes vocales. En particulier les plus basiques comme lorsqu'il s'agit d'allumer ou d'éteindre les lumières. Le problème toucherait surtout à en croire un fil reddit sur le sujet, les appareils un peu anciens. Et ce n'est pas la première fois que des problèmes de performances sont constatés par les utilisateurs.

Pourquoi les enceintes de Google fonctionnent de moins en moins bien en ce moment ?

Toutefois, ce dont il est question en ce moment est encore plus agaçant que par le passé. En plus de commandes mal comprises, l'enceinte tend à retourner une erreur en conseillant de réessayer plus tard. Lorsque la commande est comprise, un délai parfois assez long peut précéder l'exécution. Rendant l'expérience assez agaçante, surtout sur les appareils ou un autre interrupteur n'est pas très facile d'accès.

Et ça va même au-delà. Dans un cas assez cocasse, un utilisateur explique que lorsqu'il tente de jouer du bruit blanc dans la chambre de son enfant pour l'endormir, le bruit en question se joue sur d'autres enceintes. Un autre se retrouve avec la météo de villes éloignées lorsqu'il demande la température… Bref, vous l'aurez compris, l'assistant vocal de Google est en ce moment quelque peu dans les choux.

Le tout sans explication officielle pour le moment. Il y a toutefois une théorie plutôt plausible : l'arrivée de Gemini dans les modèles en circulation. D'un côté, il est possible que Google teste des changements qui impactent les fonctionnalités basiques des enceintes actuelles. D'autres soupçonnent toutefois la firme de procéder à une tactique que d'aucuns décriraient comme une forme d'obsolescence programmée.

Le tout en amont du lancement de nouveaux modèles totalement adaptés à Gemini et ses nouvelles capacités. Impossible de savoir au demeurant s'il s'agit d'un comportement temporaire ou permanent. On espère que la firme fera en tout cas le nécessaire pour rendre son logiciel de nouveau fonctionnel pour ceux qui en dépendent au quotidien.