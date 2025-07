Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic et Watch Ultra : Samsung brade déjà les prix de ses nouvelles montres connectées

Cette année, Samsung a dévoilé trois nouvelles smartwatchs : les Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic et Watch Ultra 2025. Ces nouveaux modèles sortent dans seulement quelques jours et ils bénéficient déjà de plusieurs promotions cumulables en précommande.

Comme chaque année, Samsung profite de l’été pour sortir de nouveaux modèles de montres connectées. Pour 2025, nous avons eu le droit à l’annonce de 3 modèles, la Galaxy Watch 8, la Watch 8 Classic et la Watch Ultra 2025. Disponibles à la précommande depuis le 9 juillet, ces 3 smartwatch voient leur prix chuter juste avant la sortie officielle du 25 juillet. Alors c’est le moment ou jamais de craquer !

Les Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic et Watch Ultra 2025 sont disponibles en précommande à partir de 380 €, 530 € et 700 € respectivement, mais il est possible de les acheter bien moins cher grâce au code promo GALAXYLIVE. En effet, celui-ci permet d’obtenir :

70€ de remise immédiate Watch 8

100€ de remise immédiate Watch 8 classic

120€ de remise immédiate Watch Ultra 2025

Et ce n’est pas tout puisque cette offre est cumulable avec celles déjà en cours :

10% de réduction via l'application Samsung Shop jusqu'au 14 juillet inclus

15% de réduction sur les Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro jusqu'au 24 juillet inclus

Doublez vos points Samsung Rewards jusqu'au 24 juillet inclus

30% de remise sur les bracelets

DÉCOUVRIR LES GALAXY WATCH 8, WATCH 8 CLASSIC ET WATCH ULTRA (2025)

Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic : quelles sont les nouveautés ?

Cette année, Samsung renouvelle sa gamme Galaxy Watch avec un changement esthétique notable. Bien que la montre conserve son cadran circulaire, le boîtier adopte cette année des angles biseautés, offrant un style plus affirmé et moderne par rapport aux précédentes générations.

La Galaxy Watch 8 Classic signe également son retour, reconnaissable à sa couronne rotative qui lui donne un aspect plus haut de gamme. Ces deux modèles profitent en plus d’un bouton d’action hérité de la Watch Ultra, pour un usage plus intuitif.

Côté technique, les deux modèles embarquent le nouveau processeur Exynos W1000 à 5 cœurs. La Galaxy Watch 8 est proposée en deux formats (40 et 44 mm), tandis que la version Classic se décline uniquement en 46 mm.