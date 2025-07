Malgré la promesse de Microsoft, ce nouvel outil Windows ne simplifie en rien le transfert de fichiers vers notre nouveau PC

Transférer ses données de son ancien PC vers son nouveau est souvent une tâche bien fastidieuse, que Microsoft promet de faciliter grâce à son nouvel outil actuellement en test. Mais entre données oubliées et incompatibilités, les premiers retours ne sont pas aussi enthousiastes que le géant de Redmond escomptait.

Cela peut s’avérer rageant de recevoir son nouveau PC et de ne pas pouvoir l’utiliser directement, puisqu’il faut d’abord y copier les données de l’ancien. One Drive permet de récupérer certains fichiers synchronisés sur le cloud, mais ce n'est pas un outil optimisé pour le transfert de données entre deux PC.

C’est pourquoi, pour faciliter la transition entre votre ancien et votre nouvel ordinateur, Microsoft teste actuellement une nouvelle expérience de migration de vos fichiers « PC-à-PC » sur Windows 11 et 10 – une énième stratégie pour vous faire passer à Windows 11, bien que la fin du support de Windows 10, initialement prévue pour octobre 2025, ait été reportée d’un an. Mais d’après les premiers retours, la déception prime face à une solution – pour l’instant – incomplète.

Un nouvel outil de migration PC-à-PC qui déçoit

C'est la première fois que Microsoft partage les détails de ce nouvel outil très attendu, via un nouveau document de support. Avec ce nouvel outil, Microsoft fait renaître de ses cendres l’outil Windows Easy Transfer, qui facilitait le transfert de fichiers entre au moins deux PC. Après avoir retiré l’outil des versions les plus récentes de Windows, Microsoft s’est appuyé sur One Drive, une solution qui s’avère incomplète… Tout comme le nouvel outil, actuellement en cours de test pour les membres du programme Insiders de Windows 10 et Windows 11. Il permet de jumeler deux PC connectés au même réseau WiFi grâce à un code à 6 chiffres. Le transfert des données se fait alors en réseau local : documents, photos, disposition du bureau, paramètres et préférences Windows seront copiés sur votre nouvel ordinateur. Mais c’est tout.

Données systèmes, applications, identifiants et mots de passes ne sont pas inclus dans le processus de migration de ce nouvel outil Windows. Il faut également déchiffrés les fichiers cryptés avec BitLocker pour les transférer. De quoi décevoir les utilisateurs qui espèrent tout récupérer en une fois. Et a fortiori ceux obligés de migrer de Windows 10 vers Windows 11 avec l’achat d’un nouvel appareil. Nuançons cependant : Microsoft précise que les applications du Store pourront être restaurées depuis la bibliothèque, les mots de passe depuis votre compte Microsoft.

Mais la déception va encore plus loin selon nos confrères des Numériques : Microsoft précise que les ordinateurs avec processeur ARM « ne sont actuellement pas pris en charge ». Le déploiement de l’outil dans sa version aboutie permettra peut-être de nuancer les déceptions. Aucune date n’a, pour le moment, été annoncée par Microsoft pour le lancement officiel de son nouvel outil.