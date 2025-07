Nothing prépare des smartphones moins chers pour les petits budgets

Un modèle de smartphone Nothing pour tous les budgets ? La marque cherchait à multiplier les appareils pour couvrir plus de besoins. Des modèles à petit prix estampillés Lite ou T seraient dans les cartons.

Nothing a récemment lancé son Phone (3), qui peut être considéré comme le premier mobile haut de gamme de la marque. Problème, le segment premium est très concurrentiel, et il est bien difficile de s'y faire une place face à des constructeurs qui sont plus connus du grand public, comme Samsung avec ses Galaxy ou Google avec ses Pixel. Pour gratter des parts de marché et séduire une cible différente, Nothing lorgnerait désormais du côté des smartphones à petit prix.

C'est en tout cas ce que prétend Yogesh Brar, leaker qui voit souvent juste. Il avait notamment fait savoir, à raison, que Nothing commercialiserait trois modèles de smartphones au premier semestre 2025. Selon lui, le fabricant envisage de lancer sur le marché des appareils Lite ou T pour renforcer sa gamme. Ces dénominations sont utilisées par bon nombre de marques, comme OnePlus, Xiaomi, Honor ou Huawei, pour décrire une version allégée d'un appareil. Nothing a déjà fait un pas dans cette direction avec ses Phone (a), et on pourrait donc voir encore plus de déclinaisons d'entrée et de milieu de gamme à l'avenir.

Quel avenir pour Nothing ?

En adoptant des stratégies similaires à celles de ses concurrents, on peut par contre craindre que Nothing ne perde une partie de son identité. La rareté de ses produits constituait une caractéristique forte du constructeur. Mais pour améliorer la rentabilité, il semble que l'entreprise a tiré les mêmes conclusions que ses rivaux : il faut inonder le marché et imposer sa marque sur tous les segments de prix.

On espère par contre que Nothing ne se renie pas et conserve ce qui fait la spécificité de ses smartphones : un design et une interface originaux, qui sortent des standards de l'industrie. Si le fabricant perd cela, Nothing n'aura plus grand-chose pour se démarquer de la masse. Le Phone (3) a déjà perdu les lumières LED qui constituaient le système Glyph, remplacé par un écran circulaire et monochrome plus discret.