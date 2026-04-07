La sortie de l’iPhone Fold retardée ? C’est de plus en plus probable

De multiples sources convergent vers le même constat : Apple est en retard sur la production de l'iPhone Fold et retarderait sa mise sur le marché. La faute à des difficultés de fabrication.

iPhone Fold rendu CAD
Crédits : iphone-ticker.de

Les utilisateurs de smartphones Android doivent regarder d'un œil amusé ce qui se trame autour de l'iPhone Fold, premier mobile pliable d'Apple. Après tout, cela fait des années qu'ils peuvent plier et déplier leur appareil en se tournant, par exemple, vers les modèles de Samsung. Il n'empêche que celui de la marque à la pomme croquée est très attendu. On en apprend de plus en plus à son sujet, par exemple combien pourrait coûter l'iPhone Fold à sa sortie.

Mais en parallèle des fuites révélant design et autres caractéristiques techniques, d'autres rumeurs courent à propos d'un éventuel retard. Le très informé Mark Gurman parle déjà d'un report à 2027, et ce ne sont pas les autres analystes proches du dossier qui vont venir rassurer les plus impatients. Plus on avance, plus il semble qu'un délai soit inévitable. De combien exactement ? D'après le média Nikkei Asia, cela va dépendre de ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines.

L'iPhone Fold pourrait avoir du retard

Lors des phases de tests actuellement en cours sur l'iPhone Fold, menées avant de lancer sa production de masse, Apple aurait découvert davantage de problèmes qu'attendu. Conséquence : la firme de Cupertino a besoin de plus de temps pour les résoudre. La période d'avril et mai est considérée comme “extrêmement critique“. En fonction de ce qu'il sera possible de corriger durant ce laps de temps, la sortie de l'iPhone Fold sera plus ou moins retardée.

Lire aussi – iPhone Fold : Apple aurait définitivement abandonné son concurrent au Galaxy Z Flip, qu’il juge “inutile”

Dans le pire des cas, on parle d'un délai de plusieurs mois. Cela confirmerait les précédentes rumeurs parlant d'une arrivée début 2027 au minimum. Une mauvaise nouvelle donc, surtout quand on sait qu'Apple a choisi de ne pas sortir d'iPhone 18 standard et d'iPhone Air 2 en 2026 précisément pour se concentrer sur les iPhone haut de gamme et l'iPhone Fold. Ça ne semble pas avoir suffit.

Source : Nikkei Asia


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