Apple aurait trouvé comment rendre son iPhone Air beaucoup plus intéressant grâce à la photo

Le prochain iPhone Air pourrait devenir bien plus intéressant. Apple testerait déjà une amélioration attendue depuis son lancement. Elle viserait directement l’un des points faibles du modèle actuel.

Les smartphones très fins font souvent rêver sur le papier. Ils promettent un design élégant, un poids réduit et une prise en main plus agréable. Mais cette recherche de finesse impose aussi des compromis visibles, surtout sur la batterie et les appareils photo. Chez Apple, les prochains modèles devraient donc mieux équilibrer style et usage quotidien. Une récente fuite évoquait déjà les prochains iPhone devraient aussi miser gros sur la photo.

L’iPhone Air actuel illustre parfaitement ce dilemme. Son design ultra-fin lui donne une identité claire dans la gamme Apple, mais son unique capteur arrière limite sa polyvalence. Le modèle se retrouve même moins bien équipé que certains iPhone moins chers. Cela pourrait changer avec la prochaine génération, alors la marque ne lancerait pas d’iPhone Air 2 en 2026.

Le futur iPhone Air de 2027 pourrait gagner un deuxième capteur photo

Le futur iPhone Air est déjà en test avancé chez Apple. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la marque préparerait un modèle équipé de deux capteurs arrière pour le printemps 2027. Le capteur principal serait accompagné d’un ultra grand-angle. Ce choix rendrait le smartphone plus polyvalent pour les paysages, les photos de groupe ou les scènes avec peu de recul.

Ce changement répondrait à l’une des critiques les plus évidentes contre l’iPhone Air actuel. Le modèle ne propose qu’un seul capteur arrière, alors que l’iPhone 17 profite déjà d’une configuration plus complète. Pour un appareil positionné comme élégant et haut de gamme, cette limite peut peser au moment de l’achat. Apple chercherait donc à rendre ce smartphone plus cohérent avec son prix et son image, surtout pour les utilisateurs qui voyagent ou créent beaucoup de contenu.

La marque travaillerait aussi sur l’autonomie. Apple pourrait utiliser une batterie plus grande, mais le design très fin laisse peu de marge. L’autre piste viendrait de la puce A20, attendue avec une gravure en 2 nm. Elle pourrait réduire la consommation sans modifier fortement le format. Le prochain iPhone Air arriverait au printemps 2027 avec l’iPhone 18. Les modèles Pro et l’iPhone pliant attendraient septembre.