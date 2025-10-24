iPhone 18 : on en sait plus sur la première puce 2 nm qui propulsera le smartphone

De premières informations ont fait surface à propos de la puce A20, que l'on retrouvera pour la première fois dans les iPhone 18. En interne, Apple a d'ores et déjà trouvé un nom de code pour le processeur et sait quelle variante équipera quel smartphone. On vous explique tout dans cet article.

Les iPhone 17 sont à peine sortis que l'on croule déjà sous les rumeurs concernant son successeur. L'iPhone 18 a en effet fait l'objet de nombreuses fuites ces dernières semaines, aussi bien au niveau de son design que des éléments de sa fiche technique. Mais, bien entendu, tous les regards sont aujourd'hui sur la puce A20, petite soeur de l'A19 que l'on retrouve actuellement dans l'iPhone 17. Jusqu'à maintenant, la question était surtout de savoir quelle variante de l'iPhone 18 y aura droit.

Dans une précédente fuite, on évoquait ainsi la possibilité d'une puce A20 unique, qui viendrait naturellement propulser le modèle Ultra. Par ailleurs, il est désormais quasi certain que celle-ci se trouvera également sous le capot du futur iPhone pliable d'Apple, bien qu'on ne sache pas encore exactement quand celui-ci sera disponible. Finalement, une récente indiscrétion nous permet d'y voir un peu plus clair à ce sujet (en plus d'apporter une bonne nouvelle).

Bonne nouvelle concernant les puces des futurs iPhone 18

En effet, comme le rapporte le leaker Mobile phone chip expert (qui, contrairement à ce que nom pourrait laisser penser, est l'origine de plusieurs fuites exactes par le passé), il existerait deux variantes de la puce A20. La version standard, nom de code Borneo, viendrait ainsi propulser l'iPhone 18 standard. L'A20 Pro, nom de code Borneo Ultra, viendrait quant à elle se nicher à l'intérieur des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone pliable.

C'est donc une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui prévoient d'acheter l'iPhone 18 standard, puisque les rumeurs prédisaient encore récemment que ce dernier hériterait de la puce A19 de l'iPhone 17. Malheureusement, le leaker ne s'est pas plus étendu sur les spécifications du prochain processeur. Il faudra donc attendre encore un peu pour en savoir plus sur la puissance qu'il offrira. Seule certitude pour le moment : il s'agira d'une puce gravée en 2 nm.