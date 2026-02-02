Alors que l’iPhone 17 Pro fait carton plein, ce modèle peine à convaincre

Les premiers chiffres de ventes de la gamme des iPhone 17 viennent d’être dévoilés. Apple enregistre un fort engouement pour ses modèles haut de gamme. Mais un autre modèle, pourtant mis en avant lors du lancement, semble déjà à la traîne.

Les iPhone 17 ont été lancés avec plusieurs objectifs. Confirmer la place dominante des modèles Pro et proposer une alternative plus légère avec l’iPhone Air. L’iPhone 17 Pro Max, testé dans nos colonnes, a su convaincre grâce à son nouveau design et ses performances stables. Il offre aussi une meilleure autonomie et un écran d’une qualité remarquable. Ce modèle incarne le haut de gamme d’Apple avec une configuration complète et un stockage pouvant atteindre 2 To. Il symbolise la continuité dans la stratégie premium de la marque.

À l’opposé, l’iPhone Air visait un public différent. Plus fin, plus léger, au design original, il devait offrir une expérience plus confortable au quotidien. Mais malgré une mise en avant marquée lors du lancement, ce modèle peine à séduire. Selon des informations publiées en octobre, Apple aurait même demandé à ses fournisseurs de réduire la production. Certains estiment qu’il pourrait ne jamais connaître de successeur. L’échec du Galaxy S25 Edge de Samsung, lancé sur une approche similaire, semble confirmer une tendance globale. Le segment des smartphones ultrafins n’attire plus autant qu’espéré.

L’iPhone 17 Pro Max domine les ventes, l’iPhone Air déçoit avec seulement 6 pour cent de parts

Selon les données partagées par le cabinet CIRP, l’iPhone 17 Pro Max représente à lui seul 27 pour cent des ventes initiales de la gamme. Il est suivi de près par l’iPhone 17 Pro à 25 pour cent. Ensemble, les deux modèles Pro totalisent 52 pour cent des ventes, contre 39 pour cent pour la génération précédente. L’iPhone 17 classique atteint 22 pour cent, conservant sa position de référence pour le grand public. L’iPhone Air, en revanche, ne rassemble que 6 pour cent des acheteurs.

Ces chiffres montrent que les utilisateurs privilégient les caractéristiques haut de gamme comme l’écran, la batterie ou les performances. En comparaison, la finesse ou le poids réduit semblent peser bien moins dans la décision d’achat. L’iPhone Air pourrait finalement n’être qu’un modèle de transition, avant l’arrivée d’un iPhone pliable plus ambitieux.