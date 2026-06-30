Apple victime d’une fuite massive, l’iPhone 18 Pro est révélé en photos et vidéos

Une importante fuite de données provenant d'un partenaire d'Apple comprend des fichiers photo et vidéo montrant l'iPhone 18 Pro en action.

iPhone 18 Pro

Tata Electronics, important partenaire d'Apple pour la fabrication de ses produits, a été la cible d'une cyberattaque d'envergure menée par le groupe de criminels World Leaks. Les pirates ont réussi à s'emparer de plus de 200 000 fichiers, représentant une taille de 630 Go. Et parmi eux, on retrouve des photos de prototypes et des vidéos de tests de résistance aux chutes du futur iPhone 18 Pro, qui doit être lancé dans quelques semaines.

iPhone 18 Pro

Cette fuite nous en apprend plus sur le prochain appareil d'Apple. Il est par exemple confirmé que la taille du Dynamic Island sera réduite sur le prochain modèle. Le capteur infrarouge serait en effet positionné sous l'écran sur l'iPhone 18 Pro, libérant ainsi un peu d'espace pour l'affichage. L'usage de la technologie WMCM (Wafer-level Multi-Chip Module) va par ailleurs permettre de déplacer la DRAM sur le côté du SoC Apple A20 Pro, ce qui devrait résulter en une meilleure gestion thermique du mobile, et donc limiter le phénomène de chauffe, sachant que la chambre à vapeur serait également plus grande.

iPhone 18 Pro : le coloris rouge cerise se confirme

On peut aussi apercevoir l'iPhone 18 Pro dans plusieurs coloris. Comme de précédents rapports le laissaient supposer, la grande nouveauté esthétique de cette génération sera l'introduction d'une couleur rouge cerise, qui succèdera au populaire orange de l'iPhone 17 Pro. Le modèle noir s'est aussi montré. On peut même observer un iPhone 18 Pro violet, mais il s'agit d'un ancien prototype qui n'a finalement pas été validé par Apple, qui lui a préféré le rouge cerise.

iPhone 18 Pro

L'iPhone 18 Pro est aussi présent dans des vidéos de tests de résistance aux chutes, dans lesquelles on voit le smartphone être maltraité, mais s'en sortir sans dommage. Sur les photos comme dans les vidéos, on constate que le design général est très similaire à celui de l'iPhone 17 Pro, qui avait apporté de nombreux de changements de conception, notamment au niveau du bloc photo.

iPhone 18 Pro

Analyser en profondeur et en totalité les 630 Go de fichiers qui ont fuité risque de prendre du temps, il est probable que d'autres informations concernant l'iPhone 18 Pro s'y cachent encore.


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