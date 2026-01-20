Soldes iPhone 14 Pro : le prix du smartphone continue de chuter avec ce code, il n’a jamais été aussi peu cher !

Vous souhaitez vous offrir un iPhone mais les modèles récents sont hors de prix ? En choisissant un modèle reconditionné, vous pouvez trouver des smartphones premium à prix cassé. Durant les soldes, Certideal brade l’iPhone 14 Pro. Vous pouvez l’obtenir à 466,99 € avec le code SOLDES valable sur tout le site. C’est une affaire !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les soldes d'hiver continuent sur Certideal pour vous permettre de vous équiper à petit prix. Et pour l’occasion, la plateforme spécialisée dans la vente d’iPhone reconditionnés en France a dévoilé un code promo exceptionnel. En renseignant le code SOLDES dans votre panier, vous avez 20 € de réduction immédiate en plus des promotions en cours.

Alors qu’il était affiché à 1329 €, l’iPhone 14 Pro a vu son prix fondre avec la sortie des modèles plus récents. Il est maintenant à partir de 486,99 € avec une garantie de 30 mois. C’est un excellent prix pour ce smartphone avec des caractéristiques premium !

Durant les soldes, l’iPhone 14 Pro devient enfin accessible grâce à ce code promo sur Certideal !

Grâce à ses caractéristiques avancées, l’iPhone 14 Pro reste un excellent choix en 2026. En choisissant un modèle reconditionné, vous pouvez vous offrir ce smartphone haut de gamme à prix cassé.

Sous le capot, il est doté d’une puissante puce Apple A16 Bionic. C’est donc un smartphone performant qui ne craint pas les usages intensifs. Il est également équipé d’un bel écran OLED LTPO de 6,1 pouces qui profite d’une résolution de 2 556 x 1 179 pixels, d’un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 2000 nits. Cette configuration vous offre une expérience fluide pour profiter au mieux de vos contenus. Les images sont colorées, contrastées et particulièrement lumineuses, même en plein soleil.

La partie photo n’est pas en reste. L’iPhone 14 Pro embarque à l’arrière capteur principal de 48 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP. Vous pouvez ainsi filmer en 8K à 24 FPS.

Pourquoi faire confiance à Certideal ?

Vous souhaitez acheter un smartphone de la marque à la pomme mais votre budget ne vous permet pas d’acheter un iPhone récent ou votre conscience écologique vous empêche d’en acheter un neuf ? Le reconditionné est une excellente alternative.

En proposant depuis 10 ans des iPhone vérifiés et réparés directement en interne par une équipe d’experts en France, CertiDeal a réussi à s’imposer sur le marché très concurrentiel des smartphones reconditionnés. La plateforme propose des iPhone testés sur 30 points de contrôle cruciaux avant d’être vendus avec une batterie en excellent état et une garantie de 30 mois.

De plus, vous disposez d’une garantie de satisfaction ou de remboursement pendant 30 jours. Vous ne prenez donc aucun risque puisque si le smartphone ne vous convient finalement pas, vous pouvez le renvoyer. Enfin, le SAV est basé également en France pour vous aider au plus vite en cas de besoin.