Nova Launcher : le Retour – Le légendaire lanceur alternatif d’Android sauvé in extremis de la disparition

Alors que l’on pensait que le sort de Nova Launcher, le célèbre lanceur d’applications alternatif d’Android, était scellé au grand dam de ses utilisateurs, un nouveau rebondissement vient de se produire. C’est officiel : « Nova ne ferme pas. » Voici ce qu’implique cette annonce.

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. En septembre, nous vous recommandions de faire vos adieux au lanceur alternatif légendaire d’Android : le départ de Kevin Barry, son fondateur – et accessoirement dernier membre de l’équipe de Nova Launcher –, de Branch Metrics semblait définitivement compromettre l’avenir de l’application.

Face à cette nouvelle, la forte communauté de fans du célèbre lanceur avait manifesté sa déception – pour ne pas dire son désarroi. Mais un nouveau coup de théâtre vient de se produire : Nova Launcher a été racheté – oui, encore. C’est dans un billet de blog intitulé « Nova Launcher : une mise à jour » que la nouvelle a été partagée.

Nova Launcher ressuscite : voici ce que ça signifie

Pour rappel, Nova Launcher avait déjà été racheté en 2022 par la société Branch Metrics et était, depuis, en sursis. En septembre, Barry avait posté un « message d’adieu » et il y précisait que Nova Launcher ne serait finalement pas publié en open source, alors qu’il en préparait l’ouverture. Cette situation semblait sonner le glas de l’application.

Mais c’était sans compter sur son nouveau rachat par une entreprise suédoise spécialisée dans les hotspots Wi-Fi, Instabridge. Cette dernière se veut rassurante : « Nova ne ferme pas. Notre priorité immédiate est simple : maintenir Nova stable, compatible avec les versions modernes d’Android et activement entretenu. »

Le billet de blog dépeint la volonté de l’entreprise de bâtir une relation de confiance avec la communauté de Nova et met en avant l’importance de la transparence et de la communication. Pour rassurer les utilisateurs, l’entreprise met en avant son engagement sur le long terme et se défend de vouloir mettre un coup de pied dans la fourmilière : « Notre rôle n’est pas de réinventer Nova du jour au lendemain. […] L’identité de Nova est essentielle. »

Instabridge explore donc les différentes possibilités pour proposer un modèle économique durable : offres payantes, introduction de publicités dans la version gratuite… Mais l’entreprise rassure : les bénéficiaires de Nova Prime conserveront leurs achats et les fonctionnalités associées, et Prime restera sans annonces publicitaires. Quant au prix de la formule, il est désormais fixé à 3,99 $.

Enfin, se pose la question de l’open source : Instabridge n’a pas encore pris sa décision à ce sujet, puisqu’il s’agit d’un travail d’ampleur pour que le produit soit sécurisé. Comme pour toutes les décisions importantes concernant l’application, l’entreprise s’engage à tenir les utilisateurs au courant.