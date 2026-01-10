Pourquoi Proton VPN est l’un des VPN gratuits les plus fiables pour naviguer en toute confiance

Un VPN est aujourd'hui indispensable pour de plus en plus d'internautes, à l'heure où la cybersécurité devient une préoccupation majeure. Mais toutes les solutions ne se valent pas, en particulier les VPN gratuits, souvent peu fiables. Proton VPN, dans sa version gratuite, se démarque pourtant nettement de la concurrence.

Choisir un VPN, surtout lorsqu’il est gratuit, n’est pas un exercice anodin, en raison des implications que cela peut avoir en matière de sécurité et de respect de la vie privée. De nombreux VPN gratuits existent pourtant sur Internet, que ce soit pour les ordinateurs ou les appareils mobiles.

Pour de nombreux internautes, la gratuité passe avant tous les autres critères. Mais la plupart des VPN gratuits imposent des limites sur les fonctionnalités, ce qui peut nuire à la qualité de l’expérience. De plus, pour un service aussi sensible, nombreuses sont les solutions gratuites qui n’offrent pas les garanties nécessaires en matière de sécurité et protection des données personnelles.

Les limites d’un VPN gratuit

Fournir un service VPN repose sur des technologies et des infrastructures coûteuses, qui ne sont pas compatibles avec un modèle économique gratuit. Les services non payants font donc l’impasse sur de nombreuses fonctionnalités essentielles, tout en sacrifiant les options qui garantissent un bon niveau sécurité et une confidentialité.

Des débits et une bande passante limités

La majorité des VPN gratuits imposent des limites de vitesse et de bande passante. Alors que les VPN ont naturellement tendance à baisser la vitesse des connexions internet, cette dégradation est beaucoup plus marquée avec les applications gratuites. En plus des débits, ces VPN sont généralement limités en volume. Il existe en effet un quota journalier ou mensuel que l’utilisateur ne peut pas dépasser.

Restrictions sur le nombre de pays et de serveurs

Les VPN gratuits offrent un nombre limité de pays et de serveurs. De nombreuses applications ne proposent qu’un seul pays, voire jusqu'à 5 pour certains (comme Proton VPN).

Cela affecte grandement l’expérience sachant qu’un nombre limité de serveurs favorise une surcharge, ce qui accentue la dégradation de la qualité de connexion. Le nombre restreint de pays offre également moins de liberté et de flexibilité. L’utilisateur peut notamment vouloir se connecter depuis un pays spécifique sans en avoir la possibilité.

Protocoles verrouillés

Le choix du protocole VPN est crucial pour tout utilisateur averti. Tous les protocoles ne se valent pas en termes de performances et de sécurité. De nombreux VPN imposent par exemple des protocoles vétustes qui ont déjà atteint leur limite. Ex : PPTP, L2TP/IPsec, etc.

Politiques de confidentialité incertaine

Les meilleurs VPN se distinguent par leur politique de confidentialité stricte. La protection des données personnelles, et surtout de l’identité, est un critère primordial pour ce genre de solution. Cette garantie n’est pas certaine avec la plupart des VPN gratuits, dont la politique de confidentialité n’est pas toujours claire.

Certains fournisseurs peuvent même appliquer des modèles économiques cachés, dont des partenariats avec des courtiers de données qui collectent et revendent des données personnelles.

En dehors de ces facteurs, la plupart des VPN gratuits ont d’autres inconvénients : diffusion intrusive de publicités, impossibilité d’accéder à des fonctionnalité pratiques comme le kill switch, le split tunneling ou encore la protection contre les fuites de DNS.

dès 3.59€ Satisfait ou remboursé 30 jours 15350 serveurs 10 connexions simultanées maximum 120 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 64% 3.59€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 60% 3.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 9.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Comment la version gratuite de Proton VPN change la donne

Si vous recherchez un VPN gratuit qui ne présente pas les défauts habituellement associés à ce type de solutions, Proton VPN est un excellent choix pour plusieurs raisons.

Un fournisseur fiable et connu

Le service est géré par Proton AG, une entreprise suisse bien connue et dont le siège est situé à Genève. Elle bénéficie d’une bonne réputation et opère sous une juridiction respectueuse de la vie privée. Bien que des craintes de changements législatifs en Suisse ont émergé ces derniers mois, Proton AG a d’ores et déjà annoncé des dispositions visant à protéger ses utilisateurs et à préserver la confidentialité de leurs données.

Une politique de non-journalisation

La politique No Log de Proton VPN s’applique aussi à la version gratuite. Le fournisseur a subi plusieurs audits indépendants ces dernières années. En tant que VPN No Log, Proton VPN ne conserve aucune information sur serveurs pouvant compromettre la confidentialité et l’identité de ses utilisateurs.

Cette politique est favorisée par les lois suisses qui, pour l’heure, n’imposent aucune obligation aux fournisseurs de conserver ces données.

Débits stables et bande passante illimités

Contrairement à de nombreux VPN gratuits, Proton VPN que nous avons testé n’impose aucun quota de données téléchargeables. Il est donc illimité en volume et en bande passante, ce qui offre une expérience confortable pour de nombreux usages d’internet.

Pour autant, les vitesses de la version gratuite sont moins bonnes que dans la version payante, surtout aux heures de pointe. De plus, les serveurs ne sont pas optimisés pour le streaming sur la version gratuite

Découvrir Proton VPN

Proton VPN Plus pour plus de confort

Malgré sa générosité, la version gratuite de Proton VPN ne permet pas de profiter de tout le potentiel de l’application. L’abonnement Plus, disponible à partir de 3,59 € par mois permet de débloquer de nombreuses fonctionnalités pratiques.

Les meilleures vitesses possibles pour le streaming et le téléchargement

120 pays au choix, avec plus de 15 000 serveurs disponibles

Pas de serveur imposé, vous avez le libre choix

Possibilité de configurer plusieurs profils de connexion

Jusqu'à 10 appareils connectés simultanément avec le même compte

VPN optimisé pour le streaming, avec des serveurs compatibles P2P/BitTorrent

Accès à la fonctionnalité Netshield : un bloqueur de traqueurs, de publicités et de logiciels malveillants

VPN Accelerator pour des vitesses boostées jusqu’à 400%

Split Tunneling

DNS personnalisé

Assistance prioritaire et chat en direct

Si la version gratuite devient insuffisante pour vos besoins, vous pouvez donc passer facilement à l’abonnement Proton VPN Plus qui est actuellement en promotion à 3,59 € au lieu de 9,99 par mois, ce qui représente 64% de réduction. Plus complète, cette formule est idéale pour profiter des vitesses maximales, d’un accès à tous les serveurs et pays, ainsi qu’à d’autres fonctionnalités essentielles.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton VPN.