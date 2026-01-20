Samsung Galaxy : cette option ultra pratique transforme votre Smart TV en disque dur sans fil

Samsung a la solution pour vous permettre de partager vos plus beaux souvenirs sur grand écran, sans subir les latences du partage d’écran classique. Pour renforcer son écosystème, le constructeur sud-coréen propose le Partage de stockage, qui permet de parcourir le contenu de votre appareil Galaxy directement depuis votre téléviseur. Voici comment en profiter.

Vous désirez partager avec vos proches des photos et des vidéos qui reflètent des moments forts et souhaitez pour cela bénéficier d’une visualisation digne de ce nom. L’idéal serait donc de les afficher sur votre téléviseur, mais la technologie Screen Mirroring – le partage d’écran – n’est pas toujours la plus optimale.

Pour répondre à ces besoins, Samsung a développé une solution – qui muscle par la même occasion son écosystème en renforçant l’interopérabilité entre ses appareils. Cette solution, c’est le Partage de stockage – ou Storage Share dans la langue de Shakespeare. Voici comment cela fonctionne.

Lire aussi – One UI 8.5 : cette nouveauté très astucieuse de l’application Mes fichiers de Samsung va bientôt révolutionner la gestion de votre stockage

Le Partage de stockage permet de parcourir le contenu de votre smartphone Galaxy directement depuis votre TV

La consultation sans fil du stockage d’un smartphone ou d’une tablette Galaxy depuis un téléviseur est rendue possible grâce à la fonction Storage Share. Introduite avec One UI 7.0, elle va gagner quelques améliorations avec la prochaine itération de la surcouche de Samsung, One UI 8.5. Mais vous pouvez déjà en profiter avec des smartphones et tablettes Galaxy fonctionnant sous One UI 7.0 ou version ultérieure. Voici la marche à suivre :

Associez via Bluetooth votre téléviseur et votre smartphone / tablette Galaxy : il suffit de sélectionner votre Smart TV et d’approuver la connexion.

Avec votre télécommande, sélectionnez Appareils connectés depuis l’écran d’accueil de votre téléviseur.

depuis l’écran d’accueil de votre téléviseur. Sélectionnez votre smartphone / tablette Galaxy.

Ouvrez les dossiers et fichiers de votre appareil mobile en utilisant le gestionnaire de fichiers de votre téléviseur.

de votre téléviseur. Pour arrêter le partage de stockage, déconnectez votre appareil depuis le menu Bluetooth.

Selon nos confrères de SamMobile, il existe quelques restrictions : si le stockage peut être parcouru, les documents ne peuvent pas être ouverts, ni modifiés. De plus, plusieurs conditions sont requises pour bénéficier de cette fonction. D’abord, il vous faudra un téléviseur tournant sous Tizen 9. Il s’agit de la dernière version du système d’exploitation développé par Samsung : disponible depuis 2025, elle a introduit une nouvelle fonction de sécurité, CryptoCore. Notez que son déploiement est progressif : certaines des Smart TV de 2023 qui y prétendent l’attendent encore.

Aussi, les deux appareils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi et au même compte Samsung. Le Bluetooth et la fonction Partage de stockage doivent également être activés. Enfin, le téléviseur doit être enregistré dans l’application mobile SmartThings.