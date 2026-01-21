Life is Strange revient le 26 mars 2026 dans un épisode final qui s’annonce dantesque

La saga Life is Strange arrive à sa conclusion, avec un dernier jeu baptisé Reunion, dont la sortie est prévue pour le 26 mars prochain. Comme son nom le laisse entendre, le titre se concentrera sur les retrouvailles entre Max Caufield et Chloe Price, les deux héroïnes du tout premier Life Is Strange.

Les fans l'attendaient avec impatience, depuis la récente fuite de l'organisme PEGI. Ce dernier annonçait l'arrivée prochaine d'un Life Is Strange : Reunion. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour en avoir confirmation. Hier, Square Enix a dévoilé le premier trailer du jeu et le moins que l'on puisse dire, que c'est les fans de la première heure ont eu de très belles images à se mettre sous la dent. Comme le laissait entendre la fin de Double Exposure, le dernier titre en date, Max Caulfield fera bel et bien son retour à l'écran.

Mais elle ne sera pas seule. En effet, un autre personnage central du premier Life Is Strange va signer son grand retour dans Reunion : Chloe Price, l'acolyte de Max dans le premier jeu. Si vous avez joué à ce dernier, vous vous demandez peut-être comment cela est possible. Si ce n'est pas encore le cas, il faudra joue à Double Exposure pour avoir la réponse à cette question. Toujours est-il que Reunion va donc permettre d'incarner les deux personnages.

Sur le même sujet – Life Is Strange va avoir droit à sa série télé sur Prime Video, préparez les mouchoirs

Life is Strange Reunion promet d'être une conclusion épique à la saga

Dans ce nouveau titre, Max a en effet récupérer son pouvoir de maîtrise du temps, tandis que Chloe pourra de nouveau se lancer dans des batailles d'éloquence à la Before The Storm. Dans ce Life is Strange 5 donc, les deux héroïnes devront empêcher un incendie d'emporter Caledon. Le jeu promet également de montrer toutes les conséquences des choix effectués par Max au cours de sa vie, conséquences qu'il faudra affronter tôt ou tard.

Côté casting, on retrouvera également plusieurs personnages croisés tout au long de la saga. Vous pouvez d'ores et déjà marquer la date dans votre calendrier : Life is Strange Reunion sera disponible le 26 mars 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Square Enix n'a pas encore annoncé de portage pour la Nintendo Switch 2, mais on imagine que celui-ci finira par arriver un jour, comme cela a été le cas pour les précédents épisodes.