Apple lancerait un iPhone dont l’écran occupe 100 % de la façade en 2026

Un iPhone sans Face ID ni capteur photo visibles à l'avant pour laisser tout l'espace à l'écran, c'est ce que préparerait Apple pour l'année prochaine.

On fantasme depuis des années d'un iPhone dont la face avant ne serait qu'écran, sans encoche, poinçon ou Dynamic Island. Cela pourrait se produire dès 2026, si l'on en croit un rapport d'analyste appartenant à la banque JPMorgan, qui a pu être consulté par 9To5Mac.

D'après le document, Apple sortirait son tant attendu iPhone Fold l'année prochaine. Celui-ci serait équipé d'une caméra frontale de 24 MP sous l'écran, permettant de réserver l'ensemble de la façade au seul affichage. On savait déjà que cet appareil n'embarquera pas la reconnaissance faciale Face ID. Pour des contraintes de design, la marque à la pomme va faire revenir sa technologie de lecture d'empreintes digitales Touch ID, sans doute intégrée à un bouton sur la tranche. Avec la caméra selfie sous l'écran et sans Face ID, nous aurions donc un iPhone Fold qui fait la part belle à l'écran, sans découpe liée aux optiques.

Un capteur photo sous l'écran pour l'iPhone Fold ?

Il n'est toutefois pas clair pas si Apple va opter pour des capteurs photo sous l'écran pour les deux affichages. Il est possible que seul l'écran interne, celui qui se plie, en bénéficie, et que l'écran externe, utilisé pour un usage de l'appareil à une main, conserve un design plus classique. Dans ce cas, Apple aurait sans doute recours pour la première fois à un design avec poinçon, l'encoche ou le Dynamic Island étant inutiles sans les capteurs Face ID.

On peut d'ailleurs se poser une question : comment Apple va gérer cette caméra sous l'écran d'un point de vue logiciel ? iOS mise beaucoup sur la fonction Dynamic Island, qui est bien intégrée à l'expérience du système. Elle est moins indispensable sans le Dynamic Island matériel, mais il est probable qu'elle soit tout de même conservée. Après tout, des marques Android ont imité le Dynamic Island pour leurs surcouches alors qu'il ne répond pas à une problématique de leurs smartphones.

Si ce capteur photo sous l'écran est une réussite sur l'iPhone Fold, il pourrait s'inviter sur d'autres modèles d'iPhone en 2027 ou plus tard.