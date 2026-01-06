L’iPhone 17e aurait un design plus moderne, au revoir l’encoche

L'iPhone 17e abandonnerait l'encoche pour passer au Dynamic Island. Apple harmoniserait ainsi le design de sa famille de smartphones, avant des changements de stratégie importants à venir plus tard dans l'année.

Le prochain iPhone à être lancé sur le marché devrait être l'iPhone 17e, l'option la plus abordable au catalogue d'Apple, au printemps prochain. Ce modèle est d'autant plus attendu qu'il se murmure que seuls les modèles Pro pourraient être commercialisés en septembre 2026, privant les consommateurs des appareils les moins chers, dont l'iPhone 18 de base notamment.

La firme californienne préparerait quelques améliorations pour cette nouvelle version de la gamme e de l'iPhone. D'après le leaker Smart Pikachu sur Weibo, qui a déjà prouvé qu'il disposait d'informations fiables en provenance des chaînes de production, l'iPhone 17e bénéficiera d'un Dynamic Island. Cette évolution permettra de se débarasser de l'encoche et de moderniser le design du terminal, l'iPhone 16e semblant venir d'une autre époque.

Dynamic Island et MagSafe pour l'iPhone 17e ?

L'iPhone 17e conserverait une diagonale d'écran de 6,1 pouces et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Cela permet de le distinguer de l'iPhone 17, qui est passé à 6,3 pouces et 120 Hz, et de conserver un prix plus bas. Il serait aussi équipé d'une puce A19, mais dont la fréquence serait réduite. Le mobile offrirait donc des performances inférieures à celles de l'iPhone 17, et bien sûr à celles des iPhone 17 Pro, 17 Pro Max et Air sous A19 Pro.

Au rayon des nouveautés, un précédent rapport laissait entendre que l'iPhone 17e pourrait disposer d'un anneau magnétique, le rendant compatible avec la technologie de recharge sans fil MagSafe. La connectivité sans fil ne devrait quant à elle pas bouger, Apple conservant le modem C1 de l'iPhone 16e, ou passant au mieux au modem C1X de l'iPhone Air.

La source évoque un lancement de la production pour le mois de janvier 2026, juste après la tenue du CES de Las Vegas, qui se déroule du 6 au 9 de ce mois. Ce calendrier semble concorder avec une sortie de l'iPhone 17e au printemps. On n'attend pas de hausse de prix, Apple étant pour l'instant épargné par la pénurie de RAM.