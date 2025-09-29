L’iPhone 17e serait beaucoup moins bon que son prédecesseur, Apple va justifier son petit prix

Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman prévient qu'il ne va pas falloir s'attendre à une révolution pour l'iPhone 17e. En effet, Apple a bien appris sa leçon avec son prédécesseur, qui a largement été considéré comme meilleur que l'iPhone 16 standard – tout en étant moins cher. Ce ne devrait pas être le cas cette année.

Cette année, Apple a inauguré une toute nouvelle gamme d'iPhone avec l'iPhone 16e. Tout de suite, une question s'est posée : s'agit de l'iPhone avec le meilleur rapport qualité-prix ? Une question bien loin d'être absurde, tant le smartphone convainc beaucoup plus que l'iPhone 16 standard, alors même qu'il est bien moins cher. En effet, cette nouvelle gamme “e” a un but simple : proposer un iPhone entrée de gamme, convenant aux plus petits budgets.

C'est donc tout naturellement qu'après le lancement des iPhone 17 il y a quelques semaines, les yeux se sont tournés vers l'iPhone 17e. Selon toute vraisemblance, celui-ci devrait sortir au printemps 2026 – soit quelques mois après son prédécesseur, qui lui était sorti au mois de février. Ceci étant dit, on vous conseillerait plutôt d'attendre avant de vous jeter dessus. À en croire le journaliste spécialisé Mark Gurman, le prochain smartphone entrée de gamme d'Apple ne sera pas aussi impressionnant.

L'iPhone 17e devrait en décevoir plus d'un

Mark Gurman est clair. Di vous êtes tenté d'acheter l'iPhone 17 standard mais souhait attendre le lancement de l'iPhone 17e avant de vous faire un avis, il n'est plus nécessaire d'attendre. Ce dernier n'a pas révélé de détails techniques, mais indique qu'Apple fera en sorte qu'il ne soit pas meilleur que l'iPhone 17 standard, afin de ne pas rendre plus confus l'offre de cette année – déjà bien fournie avec l'arrivée de l'iPhone 17 Air.

Nous savons en revanche que le smartphone devrait présenter un écran de 60 Hz et qu'il sera équipé des mêmes capteurs photos que son prédécesseur. On pourra également se consoler avec un tout nouveau design, qui se rapprocherait grandement de celui de l'iPhone 16 standard. Il y a en outre de grandes chances qu'il soit propulsé par un processeur A19, la nouvelle puce de la marque à la pomme.