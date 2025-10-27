Le prochain iPhone abordable continue de faire parler de lui, avec à la fois des bonnes et des mauvaises nouvelles. La dernière fuite en question fait partie de la première catégorie, puisqu'elle pointe vers le retour d'une fonctionnalité très appréciée sur les précédents modèles haut de gamme.

Sans surprise, nous devrions bien avoir droit à un iPhone 17e en 2026. La nouvelle circule depuis cet été déjà et, depuis, plusieurs fuites ont permis d'en savoir plus sur le prochain smartphone abordable d'Apple. Or, justement, cet adjectif a son importance : il ne faudra évidemment pas s'attendre à l'expérience haut de gamme que nous livre généralement le constructeur – et ce, malgré la jolie fiche technique que nous avait offert l'iPhone 16e.

À ce titre, nous apprenions récemment que l'iPhone 17e serait précisément bien moins intéressant que son prédécesseur, du moins sur son rapport qualité-prix. De quoi se poser des questions sur ce que nous réserve le smartphone, et espérer que quelques bonnes nouvelles aient tout de même lieu. Il y en aura au moins une. Si l'on s'en réfère au leaker réputé Digital Chat Station, le prochain smartphone héritera d'une fonctionnalité très appréciée des précédents iPhone.

L'iPhone 17e hériterait de l'une des meilleures fonctionnalités de ses prédécesseurs

C'est sur le réseau social chinois Weibo que le leaker nous fait part de la nouvelle. Selon lui, l'iPhone 17e sera équipé de la Dynamic Island. Si vous n'êtes pas très familier des smartphones d'Apple, la Dynamic Island est un petit îlot au centre de l'écran servant notamment à afficher des notifications Live, en plus d'accueillir le capteur selfie. Elle a fait son apparition sur l'iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Il s'agit sans doute de l'une des fonctions les plus appréciées de l'histoire des iPhone, d'ailleurs rapidement imitée par la concurrence à sa sortie. On se réjouit donc de la voir arriver sur l'iPhone 17e. En outre, celui-ci devrait arborer un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 60Hz, soit le même que celui de l'iPhone 15 et iPhone 16 standard. D'après les bruits de couloir, il devrait faire son arrivée au printemps 2026.