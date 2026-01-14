L’iPhone 16e passe à 493 €, mais aujourd’hui seulement, vite !

La 2ème démarque des Soldes vient d’être lancée et de nouvelles offres sont dévoilées par les géants du e-commerce. Normalement en vente à 719 €, l’iPhone 16e est affiché à 519,99 € sur Rakuten. Et en devenant membre du Club R, vous récupérez 26 € de cash back. Le smartphone revient donc à 493,99 €. Mais attention, cette offre ultra canon expire ce soir !

La 2ème semaine des Soldes d’hiver 2026 commence et les prix continuent de chuter. Si vous cherchez un nouveau smartphone et que vous hésitez à acheter un iPhone, c’est le bon moment pour craquer.

L’iPhone 16e est aujourd’hui encore un excellent choix car il est à la fois puissant et à prix accessible. Et bonne nouvelle, vous pouvez actuellement l’avoir à prix cassé. Normalement en vente à 719 €, ce smartphone n’est affiché qu’à 519,99 € sur Rakuten dans sa version Blanc avec un espace de stockage de 128 Go. Et en devenant membre du ClubR, vous avez en plus un cash back de 26 €. L’iPhone 16e vous revient donc à 493,99 €.

L’iPhone 16e est bradé pour les soldes et c’est une affaire !

Sorti il y a moins d’un an, l’iPhone 16e est toujours en vente à 719 € sur le site officiel d’Apple. Mais durant les Soldes, vous pouvez vous l’offrir à prix cassé sur Rakuten à 493,99 € seulement grâce au cash back de 26 € !

Malgré son prix, c’est un smartphone polyvalent qui ne fait aucun compromis sur ses caractéristiques. Sous le capot, on retrouve une puissante puce A18 qui est à la fois performante et peu énergivore. Il vous offre ainsi une belle autonomie qui atteint les 26 heures d’utilisation !

L’iPhone 16e embarque par ailleurs une magnifique dalle Super Retina XDR OLED 6,1 pouces. L’écran profite d’une résolution de 2532 x 1170 pixels et d’une luminosité maximale de 1 200 nits. Vous pouvez ainsi apprécier vos contenus de manière optimale, même à l’extérieur en plein soleil.

Ce modèle est par ailleurs solide. Grâce à sa protection Ceramic Shield et son boîtier en aluminium, il est capable de résister aux chocs. Et comme il est certifié IP68, il ne craint ni l’eau, ni la poussière. Il est même étanche jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.

Enfin, la partie photo n’est pas en reste. En plus de la caméra frontale de 12 MP, l’iPhone 16e est équipé d’un capteur 2-en-1 qui passe d’un objectif grand angle 48 MP à un téléobjectif 2x 12 MP.