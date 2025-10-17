iPhone 16e à 499 € : une offre imbattable, mais il faut faire vite !

L’iPhone 16e passe sous la barre des 500 €, une première pour ce modèle qui a été lancé à 719 € cette année. Le plus abordable des smartphones Apple profite ainsi d’une remise de 220 €.

L’iPhone 16e occupe le segment milieu de gamme au sein du catalogue d’Apple. C’est le remplacement des anciens iPhone SE, mais contrairement à ces derniers, il affiche un design plus moderne, dispose du même processeur que l’iPhone 16 et hérite de quelques-unes de ses caractéristiques.

C’est donc une excellente alternative à la série principale si vous recherchez un modèle plus abordable sans pour autant sacrifier la qualité de l’expérience Apple. Lancé en février 2025, l’iPhone 16e est proposé au prix conseillé de 719 €, mais chez Rakuten, il est sous la barre des 500 € actuellement.

Grosse baisse de prix sur l’iPhone 16e : l’offre à ne pas manquer

L’iPhone 16e est affiché à 519,99 € au lieu de 719 € sur Rakuten, une offre déjà percutante à la base. Pour aller plus loin, le site propose un code de réduction supplémentaire de 20 €. N’oubliez donc pas d’utiliser le code RAKUTEN20. Au final, l’iPhone 16e vous reviendra à 499,99 € au lieu de 719 €. Le smartphone est livré de 3 à 5 jours.

Tout d’abord, l’iPhone 16e affiche un design beaucoup plus actuel que celui de l’iPhone SE qui était jusque là le modèle abordable du catalogue. À première vue, il ressemble ainsi fortement à l’iPhone 14 puisqu’il arbore l’ancienne encoche. Son châssis est en aluminium, avec une coque composée de verre minéral, ce qui lui confère un look premium.

Sous le capot, le smartphone dispose de la dernière puce Apple A18 gravé en 3 nm. De quoi profiter de solides performances, comme nous avons pu le constater lors de notre test de l’iPhone 16e. Pour le reste, l’iPhone 16e dispose d’un bel écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, avec une définition de 2532 x 1170 pixels et une luminosité maximale de 1200 pixels.

Pour la partie photo, le smartphone embarque un unique capteur à l’arrière. Il s’agit d’un module grand angle de 48 mégapixels qui prend de belles photos de jour comme de nuit. Enfin, la batterie de 4005 mAh tient jusqu’à deux jours en usage standard.