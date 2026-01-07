L’iPhone 16 passe à prix sacrifié pour le début des Soldes, vite !

Le top départ des soldes est lancé et, comme chaque année, il s’accompagne de belles offres sur les produits high-tech. Les smartphones d’Apple n’y échappent pas ! L’iPhone 16 passe à petit prix puisqu’il est affiché à 799,99 € seulement sur Boulanger alors qu’il était à 969 € à sa sortie.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Apple a la particularité de proposer des smartphones haut de gamme qui peuvent être utilisés plusieurs années sans aucun problème grâce à leurs caractéristiques avancées. C’est le cas de l’iPhone 16 qui figure aujourd’hui encore parmi les meilleurs smartphones du marché.

Toujours en vente à partir de 869 € sur le site officiel d’Apple, l’iPhone 16 passe à prix sacrifié sur Boulanger à l’occasion des Soldes. Vous pouvez en effet vous l’offrir à 799,99 € seulement. Si vous cherchez un smartphone premium mais à prix accessible, c’est le modèle qu’il vous faut !

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 16 ?

Vous souhaitez vous offrir un smartphone de la marque à la pomme mais les modèles de la dernière génération sont trop chers ? L’iPhone 16 offre un excellent compromis. Depuis la sortie de l’iPhone 17, son prix a bien chuté puisqu’il est affiché à 869 € seulement sur le site d’Apple.

Durant les Soldes, Boulanger vous le propose à 799,99 € seulement. C’est un excellent prix pour ce smartphone haut de gamme performant boosté par Apple Intelligence.

Sous le capot, on retrouve une puissante puce A18 30 % plus performante que la précédente génération. Grâce à une optimisation efficace de l’énergie, vous profitez d’une autonomie qui peut atteindre les 22 heures d'utilisation en lecture vidéo.

Côté design, l’iPhone 16 profite des lignes premium emblématiques des smartphones d’Apple. On retrouve en plus un bouton physique pour contrôler l’appareil photo ainsi qu’un bouton d’action personnalisable à la place d’ l’interrupteur du mode silencieux.

La partie affiche n’est pas en reste puisque ce smartphone est doté d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces qui profite d’une résolution de 2556 x 1179 pixels. Enfin, ce modèle embarque à l’arrière un capteur principal de 48 MP et un ultra grand-angle de 12 MP.