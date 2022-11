L’iPhone 14 est disponible à moins de 950€ chez Pixmania

Rendez-vous vite chez Pixmania pour profiter de l’iPhone 14 à moins de 950€. Le site propose en prime de payer en plusieurs fois et vous pouvez vous le procurer pour moins de 30€/mois ! On vous explique tout sur ces offres ci-dessous.

Découvrir les iPhone 14 chez Pixmania

On vous en parlait déjà récemment : Pixmania propose désormais une multitude de smartphones haut de gamme à prix mini avec en prime une solution de financement en plusieurs fois qui vous permet de payer votre mobile en plusieurs fois (jusqu’à 36 fois) avec des mensualités réduites, grâce à la reprise de votre ancien mobile ou encore le renvoi du nouveau dans 24 mois.

Aujourd’hui, on a décidé de vous présenter une offre difficile à rater chez Pixmania : l’iPhone 14 disponible pour moins de 950€. En vous rendant dès maintenant sur le site, vous pouvez en effet vous procurer par exemple l’iPhone 14 128Go pour seulement 949€ contre 1019€ habituellement. Une aubaine alors que les smartphones Apple sont très rarement en promotion et que l’iPhone 14 n’est pas facile à trouver en ce moment !

Si vous n’avez pas un grand budget, pas de problème : Pixmania vous propose de le payer avec Pixeasy, sa solution de financement simple et efficace. Le smartphone est ainsi accessible pour seulement 29,13€/mois pendant 24 mois, une mensualité réduite de 13,15€/mois grâce à la reprise de votre iPhone 14 au bout de 24 mois d’utilisation, seulement si vous souhaitez le renvoyer à ce moment là !

Et pas de panique : l’iPhone 14 proposé dans cette offre par Pixmania est neuf. Il est également garanti 24 mois. Il propose 128Go de stockage SSD avec un écran de 6,1 pouces, une résolution de 2532 x 1170 pixels, la compatibilité 5G, 20h d’autonomie vidéo et un capteur frontal de 12Mpx.

Si vous souhaitez plus de stockage SSD, vous pouvez également vous procurer chez Pixmania l’iPhone 14 avec 256Go SSD pour 1039€ au lieu de 1199€ ou pour 31,89€/mois pendant 24 mois.

Très performant, on a déjà testé l’iPhone 14 en septembre dernier. Nos experts ont ainsi félicité son design, son ergonomie, la qualité de ses photos en pleine lumière, son autonomie améliorée et sa restitution sonore très efficace. Pour en savoir plus, consultez notre test de l’iPhone 14.

L’iPhone 14 Plus disponible pour moins de 33€/mois chez Pixmania

Découvrir l’iPhone 14 Plus chez Pixmania

Vous souhaitez un smartphone encore plus performant ? Pixmania vous propose également l’iPhone 14 Plus 128Go disponible à partir de 1049€ au lieu de 1179€. Avec Pixeasy, vous pouvez aussi en profiter pour 32,19€/mois pendant 24 mois.

Neuf lui aussi, il propose 128Go de stockage, un écran de 6,7 pouces, la compatibilité 5G, un processeur A15, 26h en autonomie vidéo, la technologie Face ID et un capteur frontal de 12Mpx. Il est garanti 24 mois chez Pixmania.

L’enseigne propose également plusieurs modèles d’iPhone 14 Plus avec 256Go de stockage disponibles à partir de 1173,87€ au lieu de 1577,81€, soit une réduction de -26% ! Vous pouvez ainsi vous le procurer pour seulement 36,03€/mois pendant 24 mois. Enfin, vous pouvez aussi vous procurer l’iPhone 14 Plus 512Go à partir de 53,39€/mois ou 1739,60€.

En prime, vous pouvez économiser encore plus sur le prix de votre mobile en profitant de la reprise de votre ancien smartphone grâce au service Pixtrade. Pixmania vous permet d’estimer le prix de la reprise de votre ancien mobile à partir de sa fiche produit ou directement depuis votre panier. Ainsi, vous pouvez profiter par exemple de l’iPhone 14 à partir de 493€ en revendant votre iPhone 12 128Go. Vous recevez votre remboursement après votre achat, la réception de votre ancien mobile et son diagnostic réel dans le laboratoire de reconditionnement français Pixmania.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du site, consultez notre article sur les promos exceptionnelles Pixmania.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.