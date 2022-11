L’iPhone 14 à moins de 30€/mois et plein d’autres mobiles et produits High-Tech à prix mini chez Pixmania

Autrefois dédié au multimédia, le site Pixmania propose désormais le meilleur du mobile : des smartphones haut de gamme, qu’ils soient neufs ou reconditionnés, ainsi que tous leurs accessoires, qu’ils soient dédiés (coques, câbles, chargeurs…) ou compagnons (écouteurs, montres, objets connectés…) et tout ça à prix mini ! Découvrez le nouveau site Pixmania et les meilleures offres dans cet article.

Pixmania a fait son grand retour cette année et se concentre désormais sur les mobiles et leur univers à prix mini. Son but : rendre accessible le meilleur de l’univers mobile, faire durer les appareils plus longtemps, et ce, sans se ruiner !

Pour ce faire, le site propose une offre de financement inédite : Pixeasy. Elle vous permet de payer votre smartphone jusqu’en 36 fois et anticipe son prix de reprise dans 24 mois pour le déduire de votre prix d’achat mensuel. Le fonctionnement est très simple : il suffit de sélectionner le smartphone qui vous intéresse, de composer votre formule avec vos accessoires et assurances qui vous conviennent, de choisir la durée de votre paiement (jusqu’à 36 mois) et ensuite de payer mensuellement votre nouveau mobile haut de gamme !

Toutes les plus grandes marques disponibles à partir de 9,99€/mois

iPhone, Samsung Galaxy, etc. Tous les smartphones dernier cri sont ainsi disponibles à partir de 9,99€/mois de 6 à 36 mois. Les accessoires et les garanties sont également payables en plusieurs fois. Et ce n’est pas tout ! Avant la fin de votre paiement, vous pourrez rendre votre smartphone et opter, à ce moment-là, pour un modèle plus récent.

Grâce à ces offres, Pixmania frappe un grand coup contre le contexte inflationniste actuel en permettant à tout un chacun de profiter d’un mobile haut de gamme. Le site s’engage également pour des habitudes de consommation plus écologiques en proposant la reprise des anciens mobiles, leur réparation, ainsi que la vente de smartphones reconditionnés. Pixmania vous propose d’acheter mieux, moins cher et de faire durer plus longtemps vos appareils.

Ainsi, en vous rendant dès maintenant chez Pixmania, vous pouvez par exemple profiter des mobiles suivants (tous les mobiles cités sont neufs) :

Vous avez une question ou un problème ? Pixmania vous propose des conseils des Pixperts en direct par chat, et ce, 7j/7 et 24h/24. Alors qu’attendez-vous ? Rendez-vous vite chez Pixmania pour découvrir toutes les offres du site !

*Offre valable uniquement en France métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles, prix sujet à variation. Crédit affecté sur 36 mois, sans assurance avec apport obligatoire, au TAEG fixe de 6,99% et au taux débiteur annuel fixe de 6,77%, amortissable par les partenaires de financement de Pixmania. Les offres de financement sont susceptibles de varier et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.